高雄吸毒男闖入住宅行竊 4警所連清6件竊案

王姓無業男子涉嫌竊取自行車後，騎車逛大街巡視民眾住家，發現大門未鎖又屋內無人，趁機侵入住宅行竊。（讀者提供）

2022/03/12 08:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市一名王姓無業男子涉嫌竊取自行車後，騎車逛大街巡視民眾住家，發現大門未鎖又屋內無人，趁機侵入住宅行竊，連日來偷錢、酒、茶葉得手後離去，新甲所循線逮人，起獲海洛因毒品等，警訊後將王男依竊盜罪嫌送辦，4間派出所共清了6件竊盜案。

鳳山警分局新甲所於3月6日接獲郭姓、賈姓民眾報案，指稱鳳山區武營路家中財物遭竊，損失高粱酒、威士忌、茶葉禮盒等，警方調閱監視器畫面，發現一名可疑男子涉嫌騎乘自行車行竊。

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警方查出該男先於五甲所轄區先竊取張姓民眾自行車，3月7日又偷竊吳姓民眾財物，鳳山警分局新甲所及五甲所共組專案小組，比對監視器影像，並深入地方查訪後，鎖定王姓男子涉嫌重大。

警方掌握相關事證，查出王男藏身鳳山區一處空屋，前往該處抓人果然發現王男，現場查扣毒品海洛因0.4公克、注射針頭1支，王男見警坦承行竊，辯稱因缺錢花用，才會侵入住宅行竊，得手高粱酒、威士忌已喝光，錢均已花用殆盡。

警方調查，王男（48歲）涉嫌竊取自行車後，路過民眾住家，發現大門未鎖，又屋內無人，趁機侵入屋內行竊，警訊後將王男依竊盜罪、毒品罪移送法辦，3個警分局4間派出所連日來共清了6件竊案。

警方呼籲民眾外出時應確認家中門窗上鎖，交通工具也勿隨意停放，避免遭宵小有機可趁，同時警告歹徒，警方是聯手打擊犯罪的堅強團隊，切勿心存僥倖，挑戰公權力。

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王姓無業男子涉嫌竊取自行車後，騎車逛大街巡視民眾住家，發現大門未鎖又屋內無人，趁機侵入住宅行竊。（讀者提供）

王姓無業男子涉嫌竊取自行車後，騎車逛大街巡視民眾住家，發現大門未鎖又屋內無人，趁機侵入住宅行竊。（讀者提供）

警方查扣毒品海洛因0.4公克、注射針頭1支。（讀者提供）

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