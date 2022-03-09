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    偷遍北台灣！「汽車觸媒轉換器大盜」抓到了

    偷遍北台灣的「觸媒轉換器大盜」落網，基隆檢方向法院聲押獲准。（民眾提供）

    偷遍北台灣的「觸媒轉換器大盜」落網，基隆檢方向法院聲押獲准。（民眾提供）

    2022/03/09 23:00

    〔記者林嘉東／基隆報導〕偷遍北台灣汽車觸媒轉換器大盜抓到了！鉑（白金）、銠、鈀等稀有貴金屬價格漲翻天，內含的汽車觸媒轉換器成了覬覦目標，新北、桃園等北部縣市近月來竊案頻傳，基隆警方逮到主嫌許家倫、楊孟杰，檢方今天複訊，晚間以2人涉加重竊盜罪，有再犯之虞，必要實施預防性羈押，向法院聲押獲准。

    據了解，桃園、新北市、基隆等地近月來被害車主的報案數就有20多件；其中，基隆市就多達10件。基隆市警四分局成立專案小組，報請基隆地檢署檢察官陳淑玲指揮偵辦。

    經多日追查，專案小組掌握到，主嫌許家倫、楊孟杰犯案時蹲在小貨車旁，以電鋸、油壓剪等工具，不到1分鐘就把排氣管中斷的觸媒轉換器偷走。2人專挑停在偏遠路段、附近沒有監視器的小貨車犯案。

    不過，賊星該敗，許家倫、楊孟杰月初下手行竊停在基隆市中山一路小貨車觸媒轉換器時，被附近路口監視器清楚拍下。專案小組昨天掌握2人投宿桃園龜山一家汽車旅館，10餘名隊員南下逮人，上午11點左右，當場在2人車上起獲剛竊得的數支觸媒轉換器，以及一支排氣管。

    許家倫、楊孟杰落網後，看到警方蒐證的監視器畫面，坦承月初在基隆市四分局轄內犯下4起竊案。檢方複訊後，認定2人涉犯加重強盜罪，以有再犯之虞向法院聲請羈押，法院今晚10點左右裁定羈押。而檢方懷疑還有其他共犯在逃，擴大追查2人犯案地點與件數，同時擴大追查收受、銷贓的不肖廢棄汽車回收商。

    俄羅斯入侵烏克蘭，戰火影響所及，稀有貴金屬鈀今天（9日）的現貨交易價格來到每盎司3108美元，銠現貨交易價格更達每盎司4000美元。

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