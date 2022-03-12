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    鑽實聯制盲點監視器下形同「隱形人」 警方破解匿蹤竊案

    監視器雖然都有拍下紀男行竊的身影，但是他利用警方追案的時間差，加上實聯制留下假資料，自以為能在監視器下成為「隱形人」。（民眾提供）

    監視器雖然都有拍下紀男行竊的身影，但是他利用警方追案的時間差，加上實聯制留下假資料，自以為能在監視器下成為「隱形人」。（民眾提供）

    2022/03/12 06:33

    〔記者王捷／台南報導〕紀姓慣竊利用手寫實聯制登記假資料，以為能匿蹤犯案，他從台北到台南用假資料租車、住宿，到通訊行偷走兩隻iPhone，由於紀男不是現行犯，警方必須要先知道嫌犯的身分，才能傳喚紀男，但監視器一路追蹤，警方只找到紀男留下的假資料，但因紀男是慣竊，北部警局有他的特徵，警五分局立人所警員黃建綸，從紀男手上的刺青比出他的身分，破解紀男的匿蹤犯罪。

    紀男過去都在北部犯案，有多項竊盜紀錄，由於他的行竊技術細膩，很少被當場抓包，警方獲知竊案時會有時間差，他利用這點想出一套「匿蹤」犯案的模式，去年7月，他先從北部搭乘大眾交通工具到台南，刻意在實聯制留下假名、假資料租車、住宿，接著到通訊行趁店員離開櫃位，用鋼筆撬開展示抽屜，拿走兩支iPhone 12離開，變賣得手7萬元，事後店家清點時發現手機遭竊。

    由於紀男離開了犯罪現場，不算是現行犯，警方實務上會將類似案子的「函送」到地檢署，也就是在案子調查清楚後，只將筆錄案卷送到地檢署，進入偵查程序，但前提是必須先掌握紀男的身分，由於紀男犯案後不是馬上被發現，現場的指紋、DNA證據已被汙染，比對不出紀男的身分，唯一的方式是從監視器追查，從他犯案用的車輛、落腳的地點釐清身分。

    但是，警方跟著監視器追查了一個多月，只找到紀男使用的假名，之後所有線索就斷了，果真如紀男策畫一樣，在監視器下形同「隱形人」，找不到正確的身分，只能任由紀男逃出法網；不過警員黃建綸相當認真，由於他曾承辦竊盜專案，所以有加入警方成立的「北中南慣竊群組」，他發現紀男手上的刺青很特殊，因此擷取了刺青的照片傳上群組找人，正巧紀男在北部是慣竊，警方相當注意他的特徵，很快就確認了紀男的身分。

    去年9月，警方比對出紀男的身分時，他已經因為竊案在台中服刑，面對警方提出的證據，他坦承犯罪，除了竊盜以外，由於紀男在實聯制上寫下假名，因此被警方依偽造文書送辦，紀男最後仍不服輸酸承辦警員說：「你敖辦案（台語：會辦案）」；今年3月，南院判決出爐，紀男因竊盜、偽造文書判處6個月徒刑。

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