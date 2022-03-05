闖空門偷8萬數位混音機 賊高調赴台北101銷贓被逮

陳姓男子搬走8萬元數位混音機後，隔天約買家至台北市101摩天大樓銷贓，被埋伏警方人贓俱獲。（記者林嘉東翻攝）

2022/03/05 11:01

〔記者林嘉東／新北報導〕陳姓男子缺錢花用，深夜闖入鄰居經營的音響器材行，搬走8萬元數位混音機後，昨約買家至台北市101摩天大樓銷贓，被埋伏警方人贓俱獲；警訊後，將陳男依加重竊盜罪嫌移送法辦。

新北市瑞芳警分局獲報，新北市五股區一家音響器材行2日凌晨遭竊賊光顧，偷走價值8萬元數位混音機；未料，竊賊隔天就在臉書音響買賣社團以3萬元價格向買家兜售。

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瑞芳警分局獲知後，佯裝買家有意購買，與竊賊相約昨天午後至台北市信義區101摩天大樓地下一層美食街交易。

警方見竊賊扛著混音器現身後上前逮人，當場人贓俱獲；經查竊賊為35歲有毒品、竊盜前科的陳姓慣竊。

據指出，失主失而獲得後，獲知是陳男偷的，氣到大罵，想不到是鄰居幹的。

警方調查，陳嫌利用失主經營的音響器材行深夜無人留守，門前防盜門防堅硬，難以破壞，利用瓦斯噴槍燒熔後門後，入內偷走數位混音機。

警方呼籲，許多住家、工廠都會在前門裝設高價防盜門，卻忽略後門防盜也一樣重要，因此提醒市民除定期巡視家中有無治安死角外，也要避免在家中擺放珠寶等貴重財物，以免成為竊賊覬覦目標。

陳姓男子缺錢花用，深夜闖入鄰居經營的音響器材行，搬走8萬元數位混音機。（記者林嘉東翻攝）

陳姓男子約買家至台北市101摩天大樓銷贓，被埋伏警方人贓俱獲。（記者林嘉東翻攝）

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