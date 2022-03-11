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    首支國家級認證中型搜救隊 東縣消防局今獲頒識別標章

    台東縣消防局特種搜救隊獲全台首支國家級中型搜救隊伍認證，消防署長蕭煥章（左1）頒證。（台東縣消防局提供）

    台東縣消防局特種搜救隊獲全台首支國家級中型搜救隊伍認證，消防署長蕭煥章（左1）頒證。（台東縣消防局提供）

    2022/03/11 16:22

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣消防局特種搜救隊於2月18至20日參加消防署辦理各級搜救隊伍能力分級檢測，順利通過並成為全國第一個國家級認證中型搜救隊，消防署長蕭煥章今頒發通過特種搜救隊國家能力分級認證的證書及識別標章，由台東縣消防局長管建興及特搜隊長吳寶龍代表受頒。

    自921地震災後，國內許多縣市陸續成立特種搜救隊，台東縣消防局也於2002年間結合消防及義消人員成立特種搜救隊，長期培育地震災害搶救人員及充實相關救災裝備器材，過去曾參與國內包括台南及花蓮兩次重大震災及高雄氣爆等重大災害搶救，也參與「國際人道救援工作」輪值縣市之一。

    台東縣消防局特種搜救隊於2月中旬經過36小時不間斷的地震災害搶救情境式的各項模擬檢測考驗，順利通過中型搜救隊伍能力認證，並與2021年底通過重型搜救隊伍認證的台北市及新北市政府消防局特種搜救隊獲頒殊榮，這次通過認證給予台東縣在防救災能量高度肯定。

    管建興表示，台灣位在多條地震帶分布區域上，加上近年來天氣受全球暖化及氣候變遷影響，經常衍生複合性災害，為防範於未然，平日就要做好完善防救災整體規劃，熟悉各項緊急救援程序，加強整備各項防災作為，才能處理瞬息萬變的災害應變工作，使民眾能夠免於恐懼，平安生活。

    台東縣特種搜救隊通過中型搜救隊認證，是能力認可也是責任承擔，未來除了擔任台東縣及國內各項災害搶救工作，也將加入「國際人道救援任務」輪值，為台灣、為國際貢獻心力。

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