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    台東縣消防局特種搜救隊傳捷報 獲國內首支中型搜救隊國家認證

    頂著寒風，台東縣消防局特種搜救隊通通層層考驗。（記者陳賢義翻攝）

    頂著寒風，台東縣消防局特種搜救隊通通層層考驗。（記者陳賢義翻攝）

    2022/02/20 15:54

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣消防局特種搜救隊參加消防署辦理各級搜救隊伍能力分級檢測，順利通過成為國家認證中型搜救隊；特種搜救隊評測前即進行多次動員、移地模擬訓練及裝備器材整備增補，加上長年救災經驗累積，於台北市及新北市後，通過國內首支中型搜救隊國家認證。

    自2021年起，消防署為強化災害應變處理與提升救援效率，參考聯合國（INSARAG）標準，推動特種搜救隊國家認證計畫National Accreditation Process（NAP），分二階段檢核，首先為書面資料實地查核，針對搜救隊員資格、裝備器材等文件審查。第二階段為36小時不間斷的實質檢測，過程中針對USAR五大功能編組的管理、搜索、救援、醫療及後勤檢測16大項計有151點評估項目進行地震災害搶救情境式模擬檢測，內容包含針對倒塌建物進行侷限空間人命搜索、救援、支撐作業、醫療、倒塌建物評估等，也有安排真人及假人受困者，必須要一一將受困者安全順利救出。

    台東特種搜救隊過去曾參與國內包括台南及花蓮兩次重大震災，以及高雄氣爆等重大災害搶救，也是參與「國際人道救援工作」輪值縣市之一，此次動員55名搜救人員參加評測，包括36名消防人員、7名義消人員、8名民間團體人員、3名醫護人員、1名土木技師，均一舉通過評測。

    台東縣消防局長管建興表示，特種搜救隊這次通過中型搜救隊認證，是能力認可也是責任承擔，除了擔任台東縣及國內各項災害搶救工作，也將加入「國際人道救援任務」輪值，為台灣、為國際貢獻心力。

    台東縣長饒慶鈴得知喜訊樂不可支，十分肯定消防局在救災救護工作上的努力與成果，對於特搜隊成員為這次認證所做的準備與付出，表達感謝及讚許，並表示通過考驗的殊榮也顯現出台東特搜隊的救災實力是一級棒的。

    台東縣消防局特種搜救隊通過國內首支中型搜救隊國家認證。（記者陳賢義翻攝）

    台東縣消防局特種搜救隊通過國內首支中型搜救隊國家認證。（記者陳賢義翻攝）

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