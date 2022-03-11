傻農夫月領2萬元幫人種大麻 面臨10年重刑驚呆了

警方查扣的大麻苗。（記者張瑞楨翻攝）

2022/03/11 10:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局刑警大隊接獲線報，有人於苗栗縣頭份市一處民宅內種植大麻，警方報請苗栗地檢署指揮偵辦，前天（9日）搜索逮捕賴姓農夫，現場查扣大麻與設備一批，賴姓農夫供稱，是綽號「小胖」的男人，用月薪2萬元聘僱他，警方告訴他，製造二級毒品，是10年以上至無期徒刑重罪，他聽得瞠目結舌說，「這麼重？我很後悔」。

苗栗地檢署昨天聲請羈押43歲的賴男獲准，至於警方查扣的證物，包括大麻活株155株、乾燥大麻花成品1包（毛重6公克）、乾燥半成品2袋（毛重71.2公克）、大麻種子4包、烘乾設備2臺、剪碎器具1支、磅秤2台、密封機1台、現金3萬800元，從種植到烘乾、剪碎，設備相當齊全。

請繼續往下閱讀...

中市警局刑警大隊會同中市警局第二分局、保安大隊與苗栗縣警局頭份分局等單位搜索，警方調查顯示，賴姓農夫去年8月起，受雇在民宅種植大麻，他也就住在此處，上游透過電話等方式，傳授他種植大麻的技巧，賴男只知道對方外號叫「小胖」，至於收成的成品，會有人到此民宅拿，但來去匆忙，賴姓農夫全然不知身分。

調查顯示，賴男於專屬的大麻培育室，從栽種幼苗、細心照料到開出大麻花、結成種子，栽種技術一流，卻僅領取每月2萬元的微薄月薪，24小時替人種植大麻，卻連最低薪資都沒有，台灣元月起調整的最低月薪，是2萬5250元（時薪為168元）。

警察告訴他，毒品危害防制條例第4條，製造第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，他大吃一驚，瞪大眼睛恐懼說，「怎麼那麼重？我很後悔」，苗栗地檢署聲請羈押獲准。

培育中的大麻幼苗。（記者張瑞楨翻攝）

部分大麻已經開始開花。（記者張瑞楨翻攝）

警方於抽屜內查獲大麻種籽。（記者張瑞楨翻攝）

霹靂小組攻堅搜索民宅畫面。（記者張瑞楨翻攝）

賴姓農夫已被法院核准羈押。（記者張瑞楨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法