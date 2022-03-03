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    首頁　>　社會

    海關與安檢共同查獲大麻磚毒品

    經過5個月的佈線與追查，台北關與航空警察局共同偵破一起大麻毒品走私案，並逮捕3名嫌犯，查獲大麻磚5.169公斤，大麻磚國內極為罕見，號稱是大麻毒品中「精品」，同樣重量，市場價格是大麻花的3-4倍。（記者姚介修攝）

    經過5個月的佈線與追查，台北關與航空警察局共同偵破一起大麻毒品走私案，並逮捕3名嫌犯，查獲大麻磚5.169公斤，大麻磚國內極為罕見，號稱是大麻毒品中「精品」，同樣重量，市場價格是大麻花的3-4倍。（記者姚介修攝）

    2022/03/03 12:42

    〔記者姚介修/桃園機場報導〕經過5個月的佈線與追查，台北關與航空警察局共同偵破一起大麻毒品走私案，並逮捕3名嫌犯，查獲大麻磚5.169公斤，大麻磚國內極為罕見，號稱是大麻毒品中「精品」，同樣重量，市場價格是大麻花的3-4倍。

    這起大麻磚毒品走私案是在去年10月26日快遞進口專區為台北關及航警安檢X光共同查獲，由於是美國進口水泥柱，包裝非常粗糙，而且X光顯示內部異常，最後決定以破壞方式打開，經過敲打後，赫然發現內部都是以塑料袋真空包裝，經檢測後確定是國內罕見的二級毒品大麻磚，也被稱為是大麻中的「愛馬仕」，雖然只有5.169公斤，市價近3千萬。

    台北關查獲後，交由航警局刑警大隊後續後續追查，專案小組歷經5個月長期偵蒐及資料分析，在去年110年10月迄今分別持桃園地方檢察署拘票，層層抽絲剝繭將本案運毒領貨、仲介人及幕後主嫌共3人集團成員陸續拘捕到案，全案以違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

    這起查獲大麻膏是近來流行之大麻製品，由大麻花精煉濃縮製成，價格為高品質大麻花之3至4倍，含大麻濃度極高之四氫大麻酚（THC），才會被稱為大麻中的精品。

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    經過5個月的佈線與追查，台北關與航空警察局共同偵破一起大麻毒品走私案，並逮捕3名嫌犯，查獲大麻磚5.169公斤，大麻磚國內極為罕見，號稱是大麻毒品中「精品」，同樣重量，市場價格是大麻花的3-4倍。（記者姚介修攝）

    經過5個月的佈線與追查，台北關與航空警察局共同偵破一起大麻毒品走私案，並逮捕3名嫌犯，查獲大麻磚5.169公斤，大麻磚國內極為罕見，號稱是大麻毒品中「精品」，同樣重量，市場價格是大麻花的3-4倍。（記者姚介修攝）

    經過5個月的佈線與追查，台北關與航空警察局共同偵破一起大麻毒品走私案，並逮捕3名嫌犯，查獲大麻磚5.169公斤，大麻磚國內極為罕見，號稱是大麻毒品中「精品」，同樣重量，市場價格是大麻花的3-4倍。（記者姚介修攝）

    經過5個月的佈線與追查，台北關與航空警察局共同偵破一起大麻毒品走私案，並逮捕3名嫌犯，查獲大麻磚5.169公斤，大麻磚國內極為罕見，號稱是大麻毒品中「精品」，同樣重量，市場價格是大麻花的3-4倍。（記者姚介修攝）

    經過5個月的佈線與追查，台北關與航空警察局共同偵破一起大麻毒品走私案，並逮捕3名嫌犯，查獲大麻磚5.169公斤，大麻磚國內極為罕見，號稱是大麻毒品中「精品」，同樣重量，市場價格是大麻花的3-4倍。（記者姚介修攝）

    經過5個月的佈線與追查，台北關與航空警察局共同偵破一起大麻毒品走私案，並逮捕3名嫌犯，查獲大麻磚5.169公斤，大麻磚國內極為罕見，號稱是大麻毒品中「精品」，同樣重量，市場價格是大麻花的3-4倍。（記者姚介修攝）

    經過5個月的佈線與追查，台北關與航空警察局共同偵破一起大麻毒品走私案，並逮捕3名嫌犯，查獲大麻磚5.169公斤，大麻磚國內極為罕見，號稱是大麻毒品中「精品」，同樣重量，市場價格是大麻花的3-4倍。（記者姚介修攝）

    經過5個月的佈線與追查，台北關與航空警察局共同偵破一起大麻毒品走私案，並逮捕3名嫌犯，查獲大麻磚5.169公斤，大麻磚國內極為罕見，號稱是大麻毒品中「精品」，同樣重量，市場價格是大麻花的3-4倍。（記者姚介修攝）

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