怨室友打呼太大聲拍醒還要告人 林秉樞將送違規房

涉嫌對立委高嘉瑜施暴的男子林秉樞。（資料照）

2022/03/10 12:31

〔記者王定傳／新北報導〕施暴立委高嘉瑜而被羈押禁見在台北看守所中的男子林秉樞不安份，今年2月27日凌晨4時許，因認為林姓室友打呼太大聲，把林男拍醒後雙方發生爭吵進而被帶出進行調查，隔日晚上7時許，他又說要狀告室友，因此被帶到中央台訪談，因當時假日夜間人力薄弱，為防止脫逃情事，北所管理員因此2度對林嫌上手銬，事後向新北地院陳報施用戒具處分獲准。

由於林嫌與室友在舍房內爭吵，涉擾亂舍房秩序，所方調查後將2人送往「違規房」；在違規房內，收容人須生活起居須「按表」，例如整理內務、用餐、點名、盤腿靜坐自我省思、寫每日省思心得報告等，與一般舍房相較，比較「難受」。

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林嫌涉嫌家暴、強制、拘禁高嘉瑜等行為外，還涉逼偷拍，並指示女秘書上網誹謗、恐嚇高嘉瑜並冒用高嘉瑜名義四處發文，甚至造假銀行交易明細炫富，檢方在今年1月25日依傷害等8罪將他起訴，並請求從重量刑，25日移審後，法院裁定繼續羈押禁見3個月。

不過，林秉樞在北所禁見房內不安份，今年2月27日4時許，他在忠三舍房，因認為同房林姓收容人打呼聲音過大，導致他沒法入睡，便拍打叫醒室友，雙方溝通未果發生口角；由於需帶出舍房進行調查，當時又是假日夜間人力薄弱，為防止脫逃，管理員因此於凌晨4時58分許先行上銬，並於5時56分許解除戒具。

隔日晚間7時許，林秉樞向值班主管說要狀告室友，為調查釐清事發經過，於同日19時13分許，將他帶北所中央台訪談，因假日夜間警力薄弱，為防止脫逃，故再上銬以利戒護，調查結束後便帶回舍房並解除手銬。

所方這2次上銬均有向法院陳報，法官認為，林嫌於假日出房時確有脫逃之虞，故戒護人員予以上銬，施用時間未達4小時，且已先由北所長官核准，事後立即陳報法院並已解除，此次施用戒具是確保羈押目的之達成，且未踰必要程度，因此均予以准許。

此外，據了解，林嫌還有另1次被上銬記錄，這發生在今年元旦左右，他因身體不適至北所內找醫師看診，因假日人力薄弱又被上銬，所方事後陳報法院亦獲准。

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