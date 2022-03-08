林秉樞存款「膨風」被控洗錢、冒充國安人員 不起訴確定

藍營民代告發林秉樞帳戶內有2300萬元涉洗錢防制法、涉冒充國安人員「喬事」違反國家安全法等罪，但檢方認為罪證不足予以不起訴等部分，新北檢依職權送高檢署再議，高檢署今駁回，此部分林秉樞獲不起訴確定。（資料照）

2022/03/08 18:28

〔記者錢利忠／台北報導〕新北檢警偵辦民進黨立委高嘉瑜遭當時的男友林秉樞施暴案，今年1月已依傷害等8罪起訴林秉樞，並請求法院從重量刑；針對藍營民代告發林秉樞帳戶內有2300萬元涉洗錢防制法、涉冒充國安人員「喬事」違反國家安全法等罪，但檢方認為罪證不足予以不起訴等部分，新北檢依職權送高檢署再議，高檢署今駁回，此部分林秉樞獲不起訴確定。

案發之初，藍營民代告發林秉樞帳戶內疑似有2300萬元，涉犯洗錢防制法等罪；但檢方調查，林秉樞實際存款不到300萬元，是林指示秘書偽造交易明細，把餘額竄改至6236萬餘元，又與藝術公司鄭姓負責人合作，把買賣藝術品金額偽造拉高至174萬餘元，目的是拿來炫富，因此違反國安法、洗錢等罪均予以不起訴。

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關於林秉樞涉嫌家暴高嘉瑜的本案部分，新北檢已於今年1月，依傷害、私刑拘禁、妨害電腦使用、偽造文書，強制、妨害秘密、恐嚇危害安全及妨害名譽等8罪將林秉樞起訴。

林秉樞犯行一覽。（資料照）

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