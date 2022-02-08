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    林秉樞收押3月抗告失敗！高院：竊錄私密有反覆犯罪、串證之虞

    林秉樞（中）涉嫌男子施暴、偷拍前女友、立委高嘉瑜被起訴，新北地院裁定羈押禁見3個月，他提起抗告；高等法院今駁回。（資料照，記者陳志曲攝）

    林秉樞（中）涉嫌男子施暴、偷拍前女友、立委高嘉瑜被起訴，新北地院裁定羈押禁見3個月，他提起抗告；高等法院今駁回。（資料照，記者陳志曲攝）

    2022/02/08 18:18

    〔記者楊國文／台北報導〕男子林秉樞涉施暴、偷拍前女友、立委高嘉瑜，被新北地檢署以八大罪證起訴，移審後遭新北地院裁定羈押3月，並禁止接見、通信，林秉樞不服，向高等法院提起抗告；高院認定，林秉樞不僅涉犯竊錄證人等私密檔案，且反覆實施犯罪、干擾之虞，並有串證可能，原審將他羈押於法有據，今駁回抗告，全案羈押3月確定。

    林秉樞去年12月被依傷害、私刑拘禁、妨害電腦使用、偽造文書，強制、妨害秘密、恐嚇危害安全及妨害名譽罪起訴，移審後，新北地院合議庭認定，林仍有串證及反覆實施之虞，考量他偷拍等犯罪已造成被害者身心受到重創，犯案情節不輕。

    合議庭也裁定指出，本案證人等之前與林嫌多為男女朋友關係，曾有親密關係，且他掌握相關證人等的隱私資訊，極易控制證人等，有事實足認為有勾串共犯或證人之虞，另外，林涉犯傷害等罪，經訊問後，僅坦承部分犯行，惟有卷附人證、書證可查，足認他犯罪嫌疑重大；另參酌他的身心狀況及證人所述情形，顯見他欠缺控制自身情緒之能力，有事實足認有反覆實施恐嚇罪之虞，因此有羈押3月，並禁止接見、通信必要。

    林秉樞不服，向高院抗告指出，一審以他有妨害良風俗之虞，不公開審理，已侵害其受審權，此外，檢警查扣電磁紀錄並發現雲端空間，他已配合刪除，但法官認定他可以控制證人，明顯與卷證不符，林另主張他有精神疾，不應羈押。

    不過，高院審理認定，林和證人曾為男女朋友，且有親密關係，並曾持有其私密檔案，確有干擾證人或造成其心理壓力可能，顯然有串證、反覆實施犯罪之虞，將林羈押於法有據，今駁回抗告確定。

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