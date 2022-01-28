續押無法回家過年 林秉樞呆住

林秉樞被裁定續押禁見三個月，回家過年夢碎。（資料照）

2022/01/28 05:30

聘三名律師拚交保 律師團立即提出抗告

〔記者王定傳、溫于德／新北報導〕林秉樞對立委高嘉瑜施暴案，新北地檢署二十五日依傷害等八罪將林男起訴，昨天移審。檢辯雙方在接押庭展開攻防，新北地院合議庭認為，林嫌僅承認部分犯行，加上他身心狀況不穩定，情緒控制能力薄弱，有串證及再犯可能，裁定羈押禁見三個月；林男回家過年夢碎，當場「呆住」，律師團立即提出抗告。

涉妨害秘密罪 審理不公開

本案受命法官為謝茵絜，合議庭成員還有審判長謝梨敏及陪席法官黃秀敏，評議後認為，本案涉嫌妨害秘密罪，有妨害善良風俗之虞，決定不公開審理。

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林男找了三名委任律師黃國城、陳頂新及劉繼蔚辯護，力拚交保，本案公訴檢察官是郭智安。據了解，林男似乎在看守所待太久，在法庭上看起來有些遲鈍，與之前「侃侃而談」表現不同。檢方希望續押，林男表明願意提出三十至五十萬元不等金額交保。

合議庭認為，林僅承認部分犯行，他與本案證人曾有親密關係並握有隱私資訊，極易控制證人，且他在檢方起訴的事實中，有多次反覆實施恐嚇及強制行為，加上他現在身心狀況不穩定，情緒控制能力薄弱，有再犯可能，裁定繼續羈押禁見。

陳頂新說，林犯後非常後悔，對檢方起訴的客觀事實大多不否認，但是否成罪仍有討論空間，亦配合辦案，主動表示刪除雲端內私密影片及照片，已盡最大努力。陳頂新表示，林仍希望與高嘉瑜和解，為了讓她放心，任何條件都願意答應，包括簽保密、懲罰性違約金等，希望社會大眾給他一個自新的機會。

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