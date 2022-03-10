為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    趁疫情發國難財哄抬藥用酒精價格8倍 負責人被判刑

    經營醫療器材批發零售的新北市百斯特公司負責人巫泉逸，前年3月發現武漢肺炎疫情延燒，有利可圖，竟將500ml容量的75%藥用酒精從原價53元哄抬到420元價格達8倍之多。示意圖。（資料照）

    經營醫療器材批發零售的新北市百斯特公司負責人巫泉逸，前年3月發現武漢肺炎疫情延燒，有利可圖，竟將500ml容量的75%藥用酒精從原價53元哄抬到420元價格達8倍之多。示意圖。（資料照）

    2022/03/10 11:03

    〔記者楊國文／台北報導〕經營醫療器材批發零售的新北市百斯特公司負責人巫泉逸，前年3月發現武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，有利可圖，竟將500ml容量的75%藥用酒精從原價53元哄抬到420元價格達8倍之多，一桶4公升的藥用酒精也從原價298元漲到2600元，後來又調降到924元上網販售，高等法院今依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》的哄抬防疫物資價格罪將他判刑1年、緩刑3年，犯罪所得33萬4696元應追繳、沒收，並向公庫15萬元。

    檢方調查，百斯特公司跟兩家上游廠商批發75%藥用酒精後對外販售，這兩家上游廠商在前年初疫情爆發前或爆發後，都沒有調整過價格。

    不久，傳出武漢肺炎相關疫情後，衛生福利部因此在前年3月18日公告，將領有藥品許可證之藥用酒精及防疫清潔用酒精，增列入《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第12條之防疫物資後，依法任何人都不得哄抬酒精價格。

    但百斯特負責人巫泉逸見COVID-19疫情出現後，民眾對酒精需求殷切，認為有利可圖，竟將原本500ml的藥用酒精一瓶僅售53元，調漲至420元，而一桶4公升的大包裝藥用酒精也從298元一口氣調漲到2600元，後來又調降至924元上網販售。檢調統計，巫男藉哄抬藥用酒精價格，共獲取暴利共33萬4696元。

    不過，巫男否認哄抬酒精價格，政府單位未告訴他應該賣多少錢，他是自己看網路上的價格來訂價，由於他當時的成本增加很多，若市場真的覺得賣得很貴怎麼可能跟他買呢？

    新北地院認定巫男說詞不實，斥責巫男竟趁疫情期間哄抬防疫物資，趁國家危難時刻大發國難財以獲取暴利，顯係利慾薰心，影響大眾權利及公共衛生安全，犯後又否認犯行，行徑大膽惡劣，將他判刑1年、未扣案犯罪所得33萬4696元應追繳、沒收。

    巫男上訴高等法院後坦承犯行，高等法院今改判1年徒刑、緩刑3年，犯罪所得33萬4696元應追繳、沒收，並向公庫15萬元。巫男今上午未聆判。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國疫情延燒19省市 單日新增1114人染疫
    2022/03/10 10:28

    中國疫情延燒19省市 單日新增1114人染疫
    教職員入校須打2劑疫苗 地方政府定期抽查
    2022/03/10 07:46

    教職員入校須打2劑疫苗 地方政府定期抽查

    腳底按摩不求人 顧好腳底治百病！
    台中打疫苗享好康逾30家餐廳優惠 國高中生週六補打疫苗
    2022/03/09 22:13

    台中打疫苗享好康逾30家餐廳優惠 國高中生週六補打疫苗
    預約疫苗雪崩！ 第26期首日僅8.88％
    2022/03/09 18:22

    預約疫苗雪崩！ 第26期首日僅8.88％

    防高齡社會「三不」危機 台新人壽推「新享亮利」保單
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播