趁疫情發國難財哄抬藥用酒精價格8倍 負責人被判刑

經營醫療器材批發零售的新北市百斯特公司負責人巫泉逸，前年3月發現武漢肺炎疫情延燒，有利可圖，竟將500ml容量的75%藥用酒精從原價53元哄抬到420元價格達8倍之多。示意圖。（資料照）

2022/03/10 11:03

〔記者楊國文／台北報導〕經營醫療器材批發零售的新北市百斯特公司負責人巫泉逸，前年3月發現武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，有利可圖，竟將500ml容量的75%藥用酒精從原價53元哄抬到420元價格達8倍之多，一桶4公升的藥用酒精也從原價298元漲到2600元，後來又調降到924元上網販售，高等法院今依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》的哄抬防疫物資價格罪將他判刑1年、緩刑3年，犯罪所得33萬4696元應追繳、沒收，並向公庫15萬元。

檢方調查，百斯特公司跟兩家上游廠商批發75%藥用酒精後對外販售，這兩家上游廠商在前年初疫情爆發前或爆發後，都沒有調整過價格。

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不久，傳出武漢肺炎相關疫情後，衛生福利部因此在前年3月18日公告，將領有藥品許可證之藥用酒精及防疫清潔用酒精，增列入《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第12條之防疫物資後，依法任何人都不得哄抬酒精價格。

但百斯特負責人巫泉逸見COVID-19疫情出現後，民眾對酒精需求殷切，認為有利可圖，竟將原本500ml的藥用酒精一瓶僅售53元，調漲至420元，而一桶4公升的大包裝藥用酒精也從298元一口氣調漲到2600元，後來又調降至924元上網販售。檢調統計，巫男藉哄抬藥用酒精價格，共獲取暴利共33萬4696元。

不過，巫男否認哄抬酒精價格，政府單位未告訴他應該賣多少錢，他是自己看網路上的價格來訂價，由於他當時的成本增加很多，若市場真的覺得賣得很貴怎麼可能跟他買呢？

新北地院認定巫男說詞不實，斥責巫男竟趁疫情期間哄抬防疫物資，趁國家危難時刻大發國難財以獲取暴利，顯係利慾薰心，影響大眾權利及公共衛生安全，犯後又否認犯行，行徑大膽惡劣，將他判刑1年、未扣案犯罪所得33萬4696元應追繳、沒收。

巫男上訴高等法院後坦承犯行，高等法院今改判1年徒刑、緩刑3年，犯罪所得33萬4696元應追繳、沒收，並向公庫15萬元。巫男今上午未聆判。

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