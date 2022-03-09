3/9 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台中

今晚（3月9日）開獎的第111000058期今彩539頭獎開出1注，由台中市太平區宜欣里中山路三段15號1樓的「金福星彩券行」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照，本報合成）

2022/03/09 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月9日）開獎的第111000058期今彩539頭獎開出1注，由台中市太平區宜欣里中山路三段15號1樓的「金福星彩券行」開出，111000058雙贏彩頭獎摃龜。

第111000058期雙贏彩中獎號碼為「01、07、09、10、13、14、15、16、19、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共168注中獎，每注可得500元；肆獎共1811注中獎，每注可得100元。

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第111000058期今彩539中獎號碼為「01、05、21、24、28」，頭獎1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共197注中獎，每注可得2萬元；參獎共7327注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬4972注中獎，每注可得50元。

第111000058期39樂合彩中獎號碼為「01、05、21、24、28」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共216注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9665注中獎，每注可得1125元。

第111000058期3星彩中獎號碼為「209」，正彩共54注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000058期4星彩中獎號碼為「2725」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站 。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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