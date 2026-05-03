川普若放棄台灣 法國大報專訪吳志中：美國將失去在亞洲信譽！

吳志中接受法國《世界報》專訪。（資料照）

美國總統川普將於本月中出訪北京並與中國國家主席習近平會面，引發國際關注。曾擔任我國駐法代表的外交部次長吳志中，近日接受法國第一大全國性日報《世界報》（Le Monde）專訪，重申台灣在世界上越來越重要的戰略地位，直言若川普在與習近平見面時表露出放棄台灣的態度，那麼美國將失去在印太地區的信譽。

法國《世界報》今天（3日）刊出吳志中的專訪報導，首先就提到我國總統賴清德日前遭受中國外交封鎖未能如期到訪友邦史瓦帝尼一事，吳志中直言這起事件恰恰體現中國對台不斷施加壓力，但這並不能阻止台灣成為世界不可或缺的一部分，全球約70%的半導體、95%的最先進晶片，以及100%的人工智慧（AI）晶片、80%的伺服器零組件均由台灣製造。

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除此之外，台灣海峽是全球航運命脈，每年有6萬艘貨櫃船經過台海，是蘇伊士運河（Suez Canal）或巴拿馬運河（Panama Canal）的3倍，承載全球50%的貨物運輸量及88%的大型船舶。近年包括法國、荷蘭、德國、義大利等歐洲國家，都派遣軍艦或與日本舉行演習，是因為各國明白該區域穩定符合其共同利益。

吳志中表示，自中國接管香港以來，台灣在政治上已經成為華語世界「最後的可靠夥伴」，不同於中國霸道的行事作風，台灣是「值得信賴的夥伴」，盼望在國際社會發揮積極作用，「『Taiwan can help』是我們的⼝號。有些國家選擇以粗暴⼿段爭取國際認可，但台灣選擇了不同的道路。」

吳志中被問到對於北京指責賴總統是「分離主義者」的看法時回應道，台灣早已是個主權國家，不必另外尋求獨立，要去談「統一」這個議題，那麼就會落入中共的敘事陷阱，配合這種敘事方式將為中國侵略台灣提供正當性。就台灣的立場而言，我們竭力避免戰爭，但也會做好準備，只要我們不斷發出不同意中國吞併我們的信號，獲取更多國家的支持，中國要想破壞現狀就越發困難。

至於接下來預計於本月中登場的川習會，吳志中指出，我方不希望台灣被提上議程，台灣對美國而言至關重要，若川習會真的談到台灣，而川普表露出「放棄台灣」的態度，那麼美國將失去在印太地區的信譽。吳志中更舉台積電當例子，許多美國大型企業都依賴台積電，例如輝達最先進晶片100%產⾃台灣，如果美國允許中國控制先進晶片製造技術，他們的損失將無法彌補。

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