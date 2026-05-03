建交後最大規模！視察史國戰略儲油槽、產創園區 賴總統：台灣是可靠夥伴

賴清德總統（中）前往三樓露天觀景台，俯視「台灣產業創新園區」第一期全景。（總統府提供）

正在訪問史瓦帝尼的總統賴清德，當地時間3日在王家科技園區時表示，「戰略儲油槽」及「台灣產業創新園區」是兩國建交以來規模最大、最具戰略意義的計畫，面對全球供應鏈重組、氣候變遷及人工智慧浪潮，台灣就是史瓦帝尼既可靠又具韌性的合作夥伴，期待台史攜手開拓非洲市場，共創更大經濟價值。

賴清德抵達後，分別聽取海外投資開發公司及台灣世曦工程顧問公司針對「戰略儲油槽」及「台灣產業創新園區」簡報，隨後前往三樓露天觀景台俯視第一期產創園區全景。賴指出，這兩項是兩國建交以來規模最大、最具戰略意義的合作計畫，象徵攜手邁向更加燦爛繁榮的未來，誠摯感謝恩史瓦帝三世國王、史瓦帝尼政府及人民，對台灣的充分信任和全力支持。

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賴清德表示，「戰略儲油槽」代表的是因應風險與危機的能源安全與國家韌性；「台灣產業創新園區」代表的是面向未來的產業布局與發展希望。前者守護穩定，後者開創成長，這正是台史合作邁向下一個階段的重要里程碑。

賴清德認為，面對國際情勢的快速變化，全球供應鏈的重組、氣候變遷的挑戰、人工智慧的浪潮，值得信賴的夥伴關係比以往都更加重要，而台灣就是史瓦帝尼既可靠又具韌性的合作夥伴。

賴清德指出，史瓦帝尼是台灣在非洲的堅定盟友，也是台商前進非洲的重要門戶，期盼藉由「台灣產業創新園區」吸引更多台灣企業前往投資、帶動就業，並促進更多在地企業融入全球供應鏈，提升史瓦帝尼的國家經濟韌性。

賴清德說，「台灣的產業走到哪裡，台灣的實力就延伸到哪裡；台商的腳步走到哪裡，台灣的友誼就播種到哪裡」，未來，台灣和史瓦帝尼將在製造業、農業加工、數位轉型以及人才培育等領域持續加強合作，促進產業升級與經濟多元發展，更希望與史瓦帝尼攜手開拓非洲市場，共同創造更大的經濟價值。

賴清德強調，台灣需要世界，世界也需要台灣，台灣希望與史瓦帝尼攜手走進世界，將持續以「價值、韌性與科技」三大優勢，與史瓦帝尼及理念相近夥伴深化交流合作，打造更安全、值得信賴的供應鏈體系與夥伴關係。真正深厚的友誼落實在一項又一項的合作成果之中，盼台史攜手前行，讓兩國的繁榮前景在世界發光。

賴總統聽取戰略儲油槽簡報。（總統府提供）

「台灣產業創新園區」第一期全景。（總統府提供）

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