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    首頁 > 生活

    展現太空新實力！成大全自製立方衛星 SpaceX獵鷹9號搭載升空

    2026/05/03 18:15 記者王姝琇／台南報導
    「雙子星-波魯克斯」立方衛星，搭乘美國太空探索公司獵鷹9號火箭，自美國加州范登堡太空軍基地發射升空。（國立成功大學提供）

    「雙子星-波魯克斯」立方衛星，搭乘美國太空探索公司獵鷹9號火箭，自美國加州范登堡太空軍基地發射升空。（國立成功大學提供）

    國立成功大學師生團隊打造「雙子星─波魯克斯」立方衛星，今由美國太空探索公司獵鷹9號火箭搭載，自美國加州范登堡太空軍基地發射升空，於5點21分進入距地約590公里低地球軌道，展現台灣太空人才培育成果。

    逾30名成大學生與國內廠商合作的第一顆全自製3U立方衛星「雙子星─波魯克斯」，於台灣時間5月3日下午2點59分在美搭乘獵鷹9號火箭發射升空入軌。這顆立方衛星任務，整合科學酬載、衛星系統工程等多項成果，是成大跨系所學生團隊與國內廠商長期努力的重要里程碑。成大夏漢民太空科技中心今天特別安排「雙子星─波魯克斯」發射直播、任務簡報交流。

    由成大師生團隊歷時4年多一手打造的「雙子星─波魯克斯」立方衛星，成功升空。成大航太系助理教授林佳廷表示，能夠實際讓一顆衛星從無到有升空，難度極高，讓學生在任務中學習解決問題，並累積未來投入太空產業所需的實戰經驗。

    成大研究發展處研發長劉全璞說，太空技術競爭激烈，下一步要如何跨越理工學院，和其他學院合作相當重要，未來希望能整合太空相關的產業與領域，進攻太空站，使用無重力做更多的實驗，讓更多科系可以一起參與合作不同的跨域議題。

    「雙子星-波魯克斯」立方衛星任務發射截圖。（國立成功大學提供）

    「雙子星-波魯克斯」立方衛星任務發射截圖。（國立成功大學提供）

    「雙子星-波魯克斯」立方衛星由成大師生一手打造。（國立成功大學提供）

    「雙子星-波魯克斯」立方衛星由成大師生一手打造。（國立成功大學提供）

    這顆立方衛星任務，整合科學酬載、衛星系統工程等多項成果，是成大跨系所學生團隊與國內廠商長期努力的重要里程碑。（國立成功大學提供）

    這顆立方衛星任務，整合科學酬載、衛星系統工程等多項成果，是成大跨系所學生團隊與國內廠商長期努力的重要里程碑。（國立成功大學提供）

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