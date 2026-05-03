李四川玩Threads翻車！「已讀亂回」狂被網吐槽：這才叫社死

李四川登陸Threads（脆）後，PO出與華翠大橋的合影。（擷取自@hammer__lee/Threads）

國民黨籍新北市長參選人李四川近日進駐社群平台Threads爭取年輕族群支持。然而，一場「已讀亂回」、「硬要聊」的互動卻大翻車，引發網友瘋狂吐槽。

一名網友近日在Threads發文表示，「大家人生中社死（社會性死亡）現場第一名是什麼？」，該文獲得12萬人按讚，並引發廣泛迴響。沒想到李四川的官方帳號也現身回覆：「輝達執行長黃仁勳問我：『全世界每個地方的人都歡迎他去，為什麼回來自己的故鄉，要一塊土地卻這麼困難？』」。隨後還附上自己談論輝達留台的影片，標榜這是在「解決社死現場」。

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然而這番言論讓大批網友傻眼，紛紛留言砲轟：「長輩不會講話就不要硬聊 謝謝」、「硬要蹭流量真的很尷尬知不知道？」、「你這個留言搞得大家很尷尬」、「笑死硬要蹭，這跟社死有什麼關係，小編很努力找按讚高的文喔」、「問問自己啊」、「我覺得是李四川的留言比較社死，完美呈現什麼叫文不對題，你的小學國文老師應該會覺得自己教的很失敗…」、「對啊柯文哲和蔣萬安為什麼要擋輝達？」、「小編留這種留言，害副市長社死嗎」。

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