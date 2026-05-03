民眾黨「美女博士」脫黨轉戰北市議員 對手張志豪說話了

「美女博士」曾妍潔。（翻攝臉書「大姸的能源、建築、房地產手札」）

「美女博士」曾妍潔。（翻攝臉書「大姸的能源、建築、房地產手札」）

民眾黨台北市議員提名日前結束，原有意參選桃園市第二選區市議員的民眾黨「美女博士」曾妍潔，宣布自己將脫黨投入台北市第六選區（大安、文山）市議員選戰。她昨日發文表示，從決定參戰開始，就打定以無黨籍身分參選，沒要誰徵召，也沒要威脅誰，「因為我相信，實力，不需要附庸。我就是我！」拚連任的民眾黨大安文山市議員張志豪也回應曾參選是否有「搶票」疑慮，他強調，每個人參選意願都給予尊重跟祝福，「我們這邊就繼續、持續在地努力，繼續替大安文山付出。」

角逐北市大安文山區議員

曾妍潔在文中提到，從小從華聲幼稚園、木柵國小、萬興國小到萬芳國中⋯⋯一路走來，生於斯、長於斯。「家族在這片土地生活超過一甲子，文山區的點滴，我比任何人都熟悉；長期以來，文山被忽視、被邊緣，但這不代表我們應該被遺忘。」

張志豪表示，台灣是自由民主國家，任何人都有參選參政權利。不過就他所知，目前台北市大安文山市議員提名作業已經完成，唯一提名張志豪。張志豪說，將會努力以赴、勤跑基層，實現選民希望跟付託。

台北市議員張志豪。（記者蔡愷恆攝）

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