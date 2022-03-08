男毒駕欠罰鍰9萬4 老闆幫繳清：他像我家小孩

陳姓男子（右）及其老闆（中）由書記官（左）引領至新北分署出納室，由其老闆代為繳清毒駕及相關違規罰鍰。（記者王定傳翻攝）

2022/03/08 17:08

〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署辦理「強力執行酒（毒）駕裁罰專案」，其中1名26歲的陳姓男子，因毒駕、無照騎車、違反噪音管制法、滯納汽機車燃料使用費及罰鍰，積欠9萬4000元罰鍰及欠費，上週五，他的老闆先出面繳清欠費並說：「陳男從17歲就跟著我工作，像自家小孩，先幫他繳清，之後再每月從薪水扣回來」。

新北分署指出，陳男於2015年7月24日上午7時40分，騎機在新北市蘆洲區重陽街遇警察攔檢，因吸食毒品被罰6萬元，另因駕照吊銷仍騎乘機車、吸食K他命、2度違反噪音管制法、滯納汽機車燃料使用費及罰鍰，合計欠繳9萬4000元，經陸續移送新北分署執行。

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新北分署於今年2月16日扣押陳男的薪資債權，隔月4日，陳男在其老闆陪同下到新北分署繳清欠款，其老闆向書記官表示：「陳男從17歲左右就跟著我從事五金相關工作，像自家小孩，先幫他繳清，之後再每月從薪水扣回來」。

另一名38歲的顏姓工程師在去年5月8日晚上9時45分，騎乘黃牌重機，行經泰山中港南路自撞橋墩，造成膝蓋及大腿粉碎性骨折，警察到場施行酒測，因酒測值超標被罰8萬5000元。

新北分署於今年2月間扣押顏男的薪資債權，上週五，顏男手拄著拐杖至新北分署向書記官表示，他當日在家喝酒後騎乘重機外出，不僅撞斷雙腿，還因此涉嫌觸犯公共危險罪，遭移送法辦，尚未偵結，以後再也不敢酒駕了，還好是擔任工程師，坐著工作即可，被扣薪後趕緊繳清罰鍰。

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