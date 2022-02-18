不繳罰鍰就查封你家！3酒駕男趕最後一刻繳清28.3萬

59歲高姓男子（右）到新北市政府交通事件裁決處服務窗口，現金繳清9萬元罰鍰。（新北分署提供）

2022/02/18 18:45

〔記者錢利忠／新北報導〕為了打擊酒駕，行政執行署新北分署辦理「強力執行酒（毒）駕裁罰專案」，3名拒絕酒測或酒駕犯嫌因拒繳罰鍰，新北分署祭出絕招，直接發函囑託地政機關查封不動產，3人這才乖乖繳清罰鍰，共徵得28萬3000元。新北分署呼籲民眾切勿酒駕，以免害人害己，又傷荷包。

新北分署指出，家住新北市三重的64歲李姓男子，2020年12月28日下午4時許，飲用含酒精成分的「保力達」飲品後，未充分休息即騎機車外出，因車身搖晃而被警方攔查，李男不僅拒絕接受酒測，還辱罵員警「三字經」，最後抽血檢驗換算酒精濃度達每公升0.65毫克而被法辦。新北地院簡易判決處刑2月，併科罰金1萬元，另移送新北市政府交通事件裁決處裁罰18萬元，去年9月移送新北分署執行。

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由於李男遲遲不願繳清罰緩，新北分署即於今年1月10發函囑託地政機關，查封其三重區的住家，李男得知後才趕忙於1月13日繳清罰鍰。

另外，新北市板橋51歲黃姓男子於2020年2月18日下午1時26分，酒駕騎車被警方攔檢，因酒精濃度超標而被新北市政府交通事件裁決處裁罰1萬5000元，他卻只繳2000元，積欠1萬3000元未繳，去年12月被移送新北分署執行。

新北分署於今年1月17囑託地政機關查封其位於板橋區的4筆持分土地，黃男立即於1月31日除夕當天，前往移送機關繳清罰鍰。

無獨有偶，新北市三重區59歲高姓男子，於2017年4月28日下午4時18分無照騎車被警方攔查，酒測濃度超標被台北市交通事件裁決所裁罰9萬元，並於2019年間移送新北分署執行，但執行無著。今年1月間再次移送新北分署執行，新北分署於2月7日虎年開工首日，囑託地政機關查封其三重區住家，高男即於2月16日親至新北分署繳清罰鍰。

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