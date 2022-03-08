城中城大火縱火女嫌黃格格 案發前半年曾被酒友砍5刀送醫

涉嫌縱火造成高雄城中城大樓46死、41人輕重傷的黃格格，去年2月曾因酒後與人發生衝突被砍殺5刀送醫。（記者黃良傑翻攝）

2022/03/08 10:50

〔記者黃佳琳／高雄報導〕涉嫌縱火造成高雄城中城大樓46死、41人輕重傷的黃格格，目前仍被羈押在看守所內等待判決，但她入獄前早已是社區頭痛人物，甚至在城中城大火前，還曾因酒後與70歲劉姓老翁發生口角衝突，被劉翁砍殺4刀送醫，檢偵結後依殺人未遂罪將劉翁起訴。

檢方指出，劉姓老翁和黃格格本是舊識，去年2月19日下午4點多，劉、黃兩人酒後起口角，黃格格拿安全帽砸劉翁，劉翁返回鹽埕區的住處，拿了一把水果刀回到城中城大樓附近，再跟黃格格吵了起來，隨後便拿起刀子朝黃女的腹部、左背、左胸、左肩刺殺5刀。

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路人見狀立刻報警、消防局，消防局獲報馳援，將黃女送往高醫急救，警方也循線在附近找到行凶的劉翁，並將他帶回警所偵辦。

劉翁在偵訊時委屈直說，自己年紀很大，卻一直被黃格格欺負，他拿著水果刀只是想要防身，沒有想過要殺她，兩人再度發生爭執時，他只是拿刀輕輕刺一下，警告黃女不要太過份，不曉得為何會讓她傷勢如此嚴重。

黃格格則說，她遇刺時有聽到劉翁在喊「要刺給你死」，堅稱劉翁絕不是只是想要警告她，而是要置她於死，檢方依相關事證，偵結後依殺人未遂罪將劉翁起訴。

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