城中城大火46死 起訴// 黃格格涉蓄意縱火 求處極刑

高雄城中城大火造成46死、43傷慘劇，高雄地檢署追查認定黃格格（中）故意縱火，依殺人、公共危險罪起訴，建請法院處以極刑。（資料照）

2022/01/22 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄地檢署追查造成四十六死、四十三傷慘劇的高雄城中城大火案，認定五十二歲女子黃格格與五十三歲男友郭清文交往時感情受挫，酒後憤而把淨香餘燼倒在聚會的一樓房間沙發上，沙發悶燒後閃燃爆炸釀災，昨天以黃女故意縱火害多人喪命，依殺人、公共危險罪起訴，建請法院處以極刑。

城中城大樓一樓至六樓、和十二樓呈廢棄狀態，七至十一樓分戶隔間做為住宅使用。黃、郭兩人去年八月開始交往，郭因經濟條件不佳，長期佔住大樓一樓一間五坪大房間，兩人常在這裡與友人泡茶、酒敘。

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與男友佔住一樓房間 常與友酒敘

檢方追查，黃女嗜酒，感情控制慾強烈，常無端怒罵郭，數次砸毀門窗暴走脫序，郭和她交往不到兩個月就想分手。去年十月十三日，郭、黃與毛姓、何姓少年在房內喝酒，當晚十一點多郭先離開，黃女懷疑郭去找前女友，傳LINE給郭，郭已讀不回；黃氣得用語音錄下十八段獨白傳給郭，包括「我把你當作寶，你當我什麼？」「你如果要瘋，我會陪你瘋」等。

十四日凌晨兩點十六分黃女也離開城中城一樓房間，半小時後房間冒出火光，進而爆炸引發大火。

酒後把淨香餘燼倒沙發 悶燒釀災

郭到案稱，房間無水電，黃女常用小香爐點燃淨香驅蚊；毛少也證稱，當晚黃女有點淨香，加上消防局鑑定報告及目擊者所見，確認起火點是房間沙發。黃女還在城中城陷入火海時傳語音給郭，「你想看到的事情，我一定做給你看，我不會騙你，這一次一定不會騙你」。

檢方追查，兩人之前吵架時，郭曾說「燒一燒也沒關係，反正房子不是我的」，綜合認定全案是黃女故意把淨香餘燼倒在沙發上放火燒屋，將她起訴；郭男罪證不足獲不起訴。

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