城中城大火案首開庭 黃格格暴瘦20公斤喊：我無罪

黃格格當庭喊冤不認罪，強調自己沒有放火燒沙發引發大火。（資料照）

2022/02/25 12:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄城中城大火造成46死、43傷，檢方認為主嫌黃格格因感情受挫故意縱火引發慘案，依殺人罪將她起訴並求處極刑；高雄地院今首度開庭，案發後被關押132天的黃格格，從原本壯碩的身材暴瘦20公斤，她當庭喊冤不認罪，強調自己沒有放火燒沙發引發大火。

去年10月14日凌晨2點54分，位於高市鹽埕區的老舊大樓「城中城」傳出火警，警消獲報到場時，大樓已陷入一片火海，直到10小時後才撲滅火勢，但已造成大樓內46人死、43人受傷。

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檢警在當天下午3點，鎖定情侶檔郭清文（53歲）和黃格格（52歲）涉有重嫌，但郭、黃兩人否認涉案，但檢警查出郭、黃兩人有感情糾葛，火災當晚，黃格格騎車離開城中城，半小時後，她和郭清文泡茶的房間冒出火光，接著火勢引燃機車爆炸，整棟大樓陷入火海。

檢方根據消防局鑑定報告，認定起火點就在房間內沙發，而黃女平時有亂倒淨香的惡習，且當晚她又與郭發生爭執，酒後企圖點火滋事讓郭清文難堪，最後導致重大火災害死多條無辜人命，依殺人及公危險罪起訴，並建請法院處以極刑以昭炯戒。

今開庭時，黃格一改檢警偵訊時行使緘默權，她當庭高呼自己無罪，強調自己和郭清文沒有感情糾紛，也沒有放火的行為和動機；由於黃格格沒有聘請律師，由法扶指派3位律師組成律師團幫她答辯。律師指出，如果依檢警推論，黃格格是因為感情因素放火要給郭清文難看，她可以直接點火燒沙發就好，何必把未熄的沉香放在沙發上引發火勢。

律師也指出，黃格格多次強調，她當天有把未熄的沉香拿去屋外水龍頭沖水熄滅後才離開現場，但這部分檢警都沒有採信，只是用推論方式來判斷黃格格有罪將她起訴，律師團將採「無罪答辯」的方式替她爭取應有的權益。

不過，被害者家屬聽到黃格格當庭狡辯不認罪，氣得哭出來直罵黃格格敢做不敢當，還拿出亡母的照片，要讓母親看看是誰害死她，更希望法官能判黃格格死刑，以告死者在天之靈。

城中城被害者家屬拿著亡母照片到法院開庭，希望法官能判涉案的黃格格死刑，還死者公道。（記者黃佳琳攝）

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