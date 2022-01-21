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    城中城大火案外案》弟遭兄鎖屋內葬身火窟 檢方偵結不起訴

    城中城大火案外案，許姓男子涉關弟致其逃生不及遭燒死，檢方偵結處分不起訴。（資料照）

    城中城大火案外案，許姓男子涉關弟致其逃生不及遭燒死，檢方偵結處分不起訴。（資料照）

    2022/01/21 13:49

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄城中城大火今偵結起訴，檢警查出除了黃格格涉縱火害死多條人命外，住在城中城大樓一樓的許姓男子，被哥哥鎖在屋內，導致大火逃生不及喪命，檢方偵查後認為，許男喪命原因是黃格格縱火所致，且他同意被哥哥反鎖關在房內，許兄無法預知有人放火，難以認定有過失之責，偵結處分不起訴。

    檢方指出，城中城大火當天，所有死者均是7樓以上的住戶，惟獨許姓死者陳屍處在1樓且為焦屍，以現場狀況1樓逃生不難，縱使熟睡，也不至於毫無逃生跡象而成為焦屍，因而察覺有異，檢方決定解剖遺體，案發隔天完成解剖程序。

    招魂當天死者友人爆料，死者平日遭其兄許男反鎖1樓住處內，致當時無法逃生，符合檢方先前的疑點，友人也指稱，死者平日會和住戶聊天，但與住對面大樓的哥哥常吵架，兩兄弟喝酒常起衝突，哥哥會把弟弟關鎖在城中城大樓一樓屋內，而且已被關了多年，認為弟弟逃不出火場和哥哥有關。

    許男到案後供稱，他有將弟弟鎖在房內，不過有經過弟弟同意、自願被關，並指弟弟平日好好的，一喝酒就會發酒瘋鬧事、打架，為弟弟好不讓其鬧事，才會晚上睡覺時將弟弟鎖在屋內，隔天上午十點半左右再把門打開拿早餐給弟弟吃，接著再載到明星路一家茶藝館打工。

    檢方認為，許男喪命原因是黃格格縱火所致，且他同意被哥哥反鎖關在房內，許兄無法預知有人放火，難以認定有過失之責，且根據驗屍報告，許男是被濃煙嗆暈後才被火燒成焦屍，無法辨別許男在火警發生後是否有能力逃生，因此綜合各項事證後偵結處分許兄不起訴。

    至於高市府調查報告中，認為大樓許姓總幹事收錢沒有管理好大樓庶務、市府消防、工務局管理、稽查有行政疏失等，雄檢另列他字案進行偵辦，持續釐清、追究相關人員責任。

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