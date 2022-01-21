城中城大火起訴》關鍵30分鐘 「閃燃」+「煙囪效應」奪46條人命

檢警找來目擊證人確認起火點（白點處）為房間內沙發。（記者黃佳琳翻攝）

2022/01/21 12:59

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城中城大火起訴》吃醋怒縱火洩憤 黃格格個性潑辣是地方公認頭痛人物

〔記者黃佳琳／高雄報導〕城中城大火案今偵結起訴，檢方認定黃格格涉嫌把點燃的淨香放在房間裡的沙發，導致皮革沙發在密閉空間裡悶燒半小時後，發生閃燃爆炸起火，最後造成高雄史上最嚴重的火災。

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檢警消在大火後重回現場勘驗，發現起火點就在城中城一樓某間小房間裡的沙發，根據目睹的大樓住戶劉姓計程車司機供詞，他有看到起火點就在房間裡的沙發，且檢警模擬現場時，劉姓計程車司機也根據記憶，擺出約直徑18公分的起火範圍。

檢警查出，黃格格有亂倒淨香的惡習，但她過去都是把點燃的淨香倒在地上，所以沒有釀成災害，這次城中城大火發生時，黃格格疑把淨香灰燼倒在沙發後，於當天凌晨2點16分離開現場。

根據附近監視器畫面，發現城中城大樓約在當天凌晨2點48分冒出小火光，6分鐘後，發生「閃燃現象」，大樓旋即陷入大片火海，火舌順著房間裡原有的木質板材料裝潢延燒到外頭停放的50多輛機車，機車裡的汽油遇高溫後，又助長火勢一發不可收拾。

大火產生的大量濃煙和高溫沿著大樓安全梯、電梯、電扶梯及管道間往上流竄形成「煙囪效應」，警消搜救時，發現大部分罹難者都是一氧化碳中毒導致呼吸性休克死亡，真的被燒死的人並不多，可見火警現場最可怕、致命的不是火，而是「濃煙」。

檢警重回現場勘驗確認起火位置為房間內沙發。（記者黃佳琳翻攝）

城中城大樓一樓出入份子複雜，警方曾多次到訪巡查。（記者黃佳琳翻攝）

檢警消重回火場勘查，發現罹難者房間沒有被火舌侵入，多數都是被濃煙嗆死。（記者黃佳琳翻攝）

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