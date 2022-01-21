城中城大火起訴》吃醋怒縱火洩憤 黃格格個性潑辣是地方公認頭痛人物

黃格格個性潑辣，早被地方公認是頭痛人物。（記者黃佳琳攝）

2022/01/21 13:03

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〔記者黃佳琳／高雄報導〕涉及高雄城中城大火案的黃格格，因情感猜忌點燃淨香並放在可燃的皮革沙發，釀高雄史上傷亡最嚴重的火警事故。檢警指出，黃格格個性潑辣、愛當大姐頭，常年混跡高雄鹽埕區，還養了一批未成年小弟，常在街頭結伴生事，前科累累，早被視為地方上頭痛人物。

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檢警指出，早在2011年12月，跟著黃女混跡街頭的李姓未成年少女，就曾因無照騎黃格格的機車撞壞路旁汽車，黃帶著一票少年到李家協商汽、機車賠償事宜時，雙方因無共識，黃女竟教唆郭姓和薛姓未成年少年到李家門口丟汽油彈。

郭、薛聽從指示到李家門口丟汽油彈後，火舌瞬間竄燒，幸著彈點是磨石地板，沒燒到易燃物，鄰人發現後趕緊用滅火器撲滅，未釀傷亡意外；黃格格也因此案被依恐嚇危安罪判刑7月。

除了教唆縱火，黃女的前科累累，傷害、妨害自由、毀損案件一大堆，因酒駕被逮去服勞役折抵刑期時，竟在工作現場對督導大小聲，工作態度懶散，被督導建請檢方日後不准讓她再易服社勞。

這次釀下如此嚴重的公安事故，起因竟是她懷疑男友郭清文與前女友暗通款曲，常為此起爭執，短短交往2個月的郭男受不了她的不斷糾纏、威脅、恐嚇等情緒勒索，有意疏遠提分手，卻因此被黃格格教唆未成年小弟去警局誣告涉嫌販毒，黃格格甚至還用手機拍下他們平時在圻中城聚會泡茶、喝酒的房間，向警方密報這裡就是販毒地點。

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