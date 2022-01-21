蓄意縱火釀城中城大火46人無辜喪命 「黃格格」殺人罪起訴求處極刑

檢方認定黃格格因感情受挫故意縱火害死多條人命，依殺人等罪起訴並建請法院處以極刑。（資料照，本報合成）

2022/01/21 12:43

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〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄城中城大火造成46死、43傷，檢警鎖定情侶檔郭清文和黃格格涉有重嫌，但郭清文在案發前3小時已離去，檢方認定罪證不足不起訴；而黃格格疑因與郭之間的感情受挫，被雄檢認定她故意縱火害多人喪命，今偵結後依殺人、公共危險罪起訴，並建請法院處以極刑。

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檢方指出，去年10月14日凌晨2點54分，位於高市鹽埕區的老舊大樓「城中城」傳出火訊，警消獲報到場時，大樓已陷入一片火海，直到10小時後才撲滅火勢，但已造成大樓內46人死、43人受傷。

檢警在當天下午3點，鎖定情侶檔郭清文（53歲）和黃格格（52歲）涉有重嫌，但郭、黃兩人否認涉案；檢警追查，發現郭清文從2020年7月時，未經屋主同意（產權複雜無法確認產權人），「借用」城中城大樓一樓約5坪大的房間作為平時和友人泡茶、聊天的住所，去年8月，他在友人介紹下開始與黃格格交往。

不過，黃格格因嗜酒，感情控制慾強烈，常對郭無端怒駡，也數次發生砸毀門窗暴走的脫序行為，讓只跟她交往不到2個月的郭清文想分手，但郭又怕觸怒黃，於是只好想辦法躲著她，沒想到黃格格還嗦使她收留的未成年少年向警方誣告郭清文販毒，希望郭能回心轉意留在她身邊。

去年城中城大火前一晚11點多，郭清文、黃格格和毛姓、何姓少年在城中城一樓房間內喝酒，郭於13日晚上11點多先離開，但並沒有到大社找前女友敘舊，黃格格懷疑郭去找前女友，傳LINE訊息給郭，郭卻一直已讀不回，於是用語音傳訊功能，錄下18段獨白。

黃格格的獨白中，不滿郭男待她不好，她對郭說：「我把你當作寶，你當我什麼？」、「今天你沒有小孩，如果你有小孩，你的女兒被這樣對待，你的感想如何？」，還用帶著大舌頭的口音說下：「你如果要瘋，我會陪你瘋」。

14日凌晨2點16分，黃格格騎車離開城中城，半小時後，她和郭清文泡茶的房間冒出火光，隨後爆炸造成大火釀成這起慘案；郭清文到案後指出，泡茶的房間因斷水斷電，黃格格常用小香爐點燃淨香驅蚊，當天和黃、郭一起喝酒的毛姓友人也作證，當晚有看到黃格格點淨香。

目睹火警發生、曾被列為疑犯的大樓住戶劉姓計程車司機的供詞最為關鍵，他作證指出，他有看到起火點就在房間裡的沙發，他曾試圖拿水管澆滅火苗，但沒想到火勢已不可控制；此外，黃格格在凌晨3點16分，也就是城中城已陷入一片火海時，傳語音訊息給郭，說「你想看到的事情，我一定做給你看，我不會騙你，這一次一定不會騙你」。

檢警還原黃女說這段話的起因，原來是兩人之前吵架時，郭曾說過：「燒一燒也沒關係，反正房子不是他」，檢方推斷，黃女說出「你想看到的事情」這段話時，就是指放火燒屋。

由於黃女到案後被檢方聲押，期間經歷13次審訊，黃女不是行使緘默權，就是說詞反覆，甚至否認傳語音訊息給郭，也否認與郭有爭執，更不願接受測謊，態度相當惡劣。

檢方根據消防局鑑定報告，認定起火點就在房間內沙發，而黃女平時有亂倒淨香的惡習，且當晚她又與郭發生爭執，酒後企圖點火滋事讓郭清文難堪，最後導致重大火災害死多條無辜人命，依殺人及公危險罪起訴，並建請法院處以極刑以昭炯戒。

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