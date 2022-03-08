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    男揪友吃宵夜騎機車 沒戴安全帽竟然被上銬…

    高姓男子揪友吃宵夜因忘戴安全帽，被警方查出詐欺通緝身分解送歸案。（民眾提供）

    高姓男子揪友吃宵夜因忘戴安全帽，被警方查出詐欺通緝身分解送歸案。（民眾提供）

    2022/03/08 09:57

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄高姓男子揪友人吃宵夜，騎機車前往卻未戴安全帽，員警巡邏發現立即上前攔下，比對身分證竟是詐欺通緝犯，警方將他上銬告知被通緝，高男辯稱曾到案出庭，但因涉案多起可能漏接通知單了，被通緝不到4天就落網，警方將他解送歸案。

    新興分局今指出，前金所巡邏員警昨夜巡經前金區六合二路與瑞源路路口時，發現一輛普重機騎士未戴安全帽違規，員警遂上前攔下，查證身分時發現騎士高男（25歲）為高雄地檢署111年3月3日所發佈的詐欺通緝犯。

    警方調查，高男因涉及多起案件，以為已經到案出庭說明過，但不知還有其他案子未按時出庭，他向員警稱自己絕非故意躲藏未到案，本來和友人相約夜市吃宵夜，不料，因一時貪圖方便未戴安全帽違規，反而被查出通緝身分逮捕，員警告誡對自己案件務必要與司法機關抱持聯繫，隨後依法將高男逮捕並解送歸案。

    分局長古瑞麟表示，本分局會靈活規劃各類勤務，主動盤查可疑人物並防制各類不法行為，另提醒民眾如因案遭受起訴、判刑，應依地檢署與法院通知在期限內到案，警方將持續嚴正執法，並落實查捕逃犯工作，以捍衛司法追訴與審判效力威信。

    高姓男子（右）揪友吃宵夜因忘戴安全帽，被警方查出詐欺通緝身分解送歸案。（民眾提供）

    高姓男子（右）揪友吃宵夜因忘戴安全帽，被警方查出詐欺通緝身分解送歸案。（民眾提供）

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