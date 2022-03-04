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    首頁　>　社會

    大停電逼通緝犯出門乘涼 東港警方接連逮2賊

    警方尾隨陳姓男子至較偏僻處逮捕。（警方提供）

    警方尾隨陳姓男子至較偏僻處逮捕。（警方提供）

    2022/03/04 16:53

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕昨天全台大停電，國境之南氣溫升高，白天時不少人在家中待不住而出門乘涼，其中也包括竊盜通緝犯，東港警方昨天一天就逮獲兩名通緝犯，今天將嫌犯移送，停電卻意外逮獲通緝犯，令不少民眾吃驚。

    東港分局東港派出所員警夾昨天下午進行取締砂石車勤務時，在東港鎮光復路與新勝街口實施攔查，發現里港分局所通報的40歲陳姓竊盜通緝犯疑似騎著偷竊得手的機車出沒，經查證發現確實為失竊機車，遂尾隨陳男，至到東港鎮平和路路段攔查陳嫌並將以逮捕，全案依法解送屏東地檢署偵辦。

    此外，興龍所的警員伍聖恩，昨天雖然是休假，但在傍晚於東港鎮光復路三段179號前，發現竊盜通緝犯45歲的柯姓男子，疑似家中停電，因此外出至光復路乘涼，他立刻回報派出所內巡邏同仁前往逮捕並帶返所偵辦，全案依法解送屏東地檢署偵辦。

    東港警分局長張世儒表示，大停電期間，大量警力雖然投入交通應變指揮，但所有同仁皆全力執法，並保持高度警戒，警方也將持續加強防搶、防竊及夜間犯罪治安熱點巡視，以展現警方維護社會治安決心，避免宵小於大停電時趁亂至民居中行竊。

    45歲柯姓男子出外乘涼當場被逮。（警方提供）

    45歲柯姓男子出外乘涼當場被逮。（警方提供）

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