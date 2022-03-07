為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    往墾丁必經區間測速啟用一週 用路人怨照明不佳「只見終點」

    戰備跑道的區間測速有LED照明。（記者陳彥廷攝）

    戰備跑道的區間測速有LED照明。（記者陳彥廷攝）

    2022/03/07 23:17

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣警察局本月啟用縣內3路段的區間測速，以往未曾設有固定照相桿的車城尖山段卻拿下首日取締榜首，但在運行一週後，用路人反映該路段照明不佳，難以清楚辨識告示牌，認為應提昇照明或甚至比照戰備跑道段，鑲嵌LED燈提醒。

    對此，屏東縣警察局交通隊指出，區間測速早已試營運逾年，且啟用前還大量透過媒體曝光所在路段，加上又是全國民眾關注的新設施，不論是在路段前方或本身起迄點，都架設符合規格的牌告或標示，希望用路人不論開到何處，皆要遵守速限。

    屏東楊姓男子日前接連行經已啟用區間測速的枋寮戰備跑道段及車城尖山段，他指出，晚間北返行經車城尖山段，由於區間測速起點附近的路段幾乎沒有路燈，根本看不出告示牌放在哪裡，他直到已駛近終點才勉強辨認出「區間測速終點」的告示牌，煩惱會被取締。

    楊男表示，相關交通執法的條例除規定在多遠處一定要設置告示牌外，也明定告示牌應清楚可見，但當地就是幾乎沒有路燈，但這造成告示牌不清楚非用路人的問題，警方、公路單位或鄉公所應想辦法提昇照明，後來經過戰備跑道的他，認為也可比照戰備道鑲嵌LED燈照明告示牌的作法。

    警方則重申，這些區間測速路段的牌告或標示，皆已架設符合設置標準，但會再到現場了解。

    車城尖山段的區間測速用路人認為起、終點皆照明不佳。（記者陳彥廷攝）

    車城尖山段的區間測速用路人認為起、終點皆照明不佳。（記者陳彥廷攝）

    車城尖山段的區間測速用路人認為起、終點皆照明不佳，按照速限70公里行駛仍很難發覺告示。（記者陳彥廷攝）

    車城尖山段的區間測速用路人認為起、終點皆照明不佳，按照速限70公里行駛仍很難發覺告示。（記者陳彥廷攝）

    車城尖山段的區間測速用路人認為起、終點皆照明不佳。（記者陳彥廷攝）

    車城尖山段的區間測速用路人認為起、終點皆照明不佳。（記者陳彥廷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    停電也別飆車！ 屏東「區間測速」運作正常
    2022/03/03 13:54

    停電也別飆車！ 屏東「區間測速」運作正常
    高雄取締超速最犀利「區間測速」重啟 3處同步開罰
    2022/03/02 13:15

    高雄取締超速最犀利「區間測速」重啟 3處同步開罰

    低碳綠色交通路網 台中蟬聯宜居城市
    蘇花改中仁、仁水隧道區間測速 228連假啟用取締47件
    2022/03/02 12:50

    蘇花改中仁、仁水隧道區間測速 228連假啟用取締47件
    超很大！ 西濱彰化區間測速開抓首日 狂飆時速132公里重罰5千
    2022/03/02 09:58

    超很大！ 西濱彰化區間測速開抓首日 狂飆時速132公里重罰5千

    遠離高糖危機 知名主持人也靠「它」
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播