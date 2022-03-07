往墾丁必經區間測速啟用一週 用路人怨照明不佳「只見終點」

戰備跑道的區間測速有LED照明。（記者陳彥廷攝）

2022/03/07 23:17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣警察局本月啟用縣內3路段的區間測速，以往未曾設有固定照相桿的車城尖山段卻拿下首日取締榜首，但在運行一週後，用路人反映該路段照明不佳，難以清楚辨識告示牌，認為應提昇照明或甚至比照戰備跑道段，鑲嵌LED燈提醒。

對此，屏東縣警察局交通隊指出，區間測速早已試營運逾年，且啟用前還大量透過媒體曝光所在路段，加上又是全國民眾關注的新設施，不論是在路段前方或本身起迄點，都架設符合規格的牌告或標示，希望用路人不論開到何處，皆要遵守速限。

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屏東楊姓男子日前接連行經已啟用區間測速的枋寮戰備跑道段及車城尖山段，他指出，晚間北返行經車城尖山段，由於區間測速起點附近的路段幾乎沒有路燈，根本看不出告示牌放在哪裡，他直到已駛近終點才勉強辨認出「區間測速終點」的告示牌，煩惱會被取締。

楊男表示，相關交通執法的條例除規定在多遠處一定要設置告示牌外，也明定告示牌應清楚可見，但當地就是幾乎沒有路燈，但這造成告示牌不清楚非用路人的問題，警方、公路單位或鄉公所應想辦法提昇照明，後來經過戰備跑道的他，認為也可比照戰備道鑲嵌LED燈照明告示牌的作法。

警方則重申，這些區間測速路段的牌告或標示，皆已架設符合設置標準，但會再到現場了解。

車城尖山段的區間測速用路人認為起、終點皆照明不佳。（記者陳彥廷攝）

車城尖山段的區間測速用路人認為起、終點皆照明不佳，按照速限70公里行駛仍很難發覺告示。（記者陳彥廷攝）

車城尖山段的區間測速用路人認為起、終點皆照明不佳。（記者陳彥廷攝）

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