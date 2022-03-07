為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    曾捲澎恰恰自慰光碟案 盧照琴另猥褻少女遭判刑定讞

    盧照琴。（資料照）

    盧照琴。（資料照）

    2022/03/07 11:19

    〔記者溫于德／台北報導〕曾名列十大槍擊要犯、綽號「瘋琴」的盧照琴，曾捲入藝人澎恰恰自慰光碟恐嚇案，遭判刑2年4月，2009年7月獲假釋出獄，但他又被控2018年猥褻17歲少女小美（化名），法院一、二審均依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判他有期徒刑10月，最高法院駁回他的上訴定讞。

    判決指，盧男與小美母親是男女朋友，2018年8月1日下午，盧男打電話約小美媽媽吃飯，小美跟著一起前往，晚間9時許，3人一同搭計程車前往桃園入住某汽車旅館。

    當晚11時許，盧男趁小美在廁所為媽媽清洗衣物時，竟從小美身後伸手進入上衣，小美嚇得質問「你要幹嘛？」仍遭盧男強行解開內衣猥褻胸部，並以下體磨蹭臀部。小美被害後逃離旅館。

    小美後來更從媽媽手機微信對話發現，媽媽傳傳訊給盧男稱：「我那天是故意喝醉給你機會，為什麼你把她（小美）嚇跑」，之後她質問媽媽，媽媽稱︰「因很愛盧男，只能答應盧男這麼做」。

    小美後來報案指控，因當時媽媽喝醉，有在路邊吐，她進旅館房間後，在廁所幫媽媽清理衣物時，盧男只穿內褲突從背後靠過來環抱，她被抱住無法掙脫，盧男伸手摸她胸部，她嚇一跳，手推拒絕。

    但盧男否認犯行，卻被小美媽媽打臉，媽媽說，盧男曾提出要求與女兒上床，自己的佛堂因仰賴盧男資助，才會答應盧男要求。

    嘉義地院、台南高分院依小美提出的媽媽簡訊、道歉信等，認為小美並未誣陷盧男，故未採信盧男辯詞，依法判刑10月，最高法院認為地院、高分院認事用法並無違誤，駁回盧男上訴定讞。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    槍擊要犯「瘋琴」盧照琴涉猥褻女友女兒 二審仍判10月
    2021/07/28 15:05

    槍擊要犯「瘋琴」盧照琴涉猥褻女友女兒 二審仍判10月
    盧照琴涉猥褻少女 判刑10月
    2021/02/02 05:30

    盧照琴涉猥褻少女 判刑10月

    吃糖減重！日本人都靠「它」養瘦菌
    盧照琴陷猥褻少女羅生門 遭判刑10月
    2021/02/01 12:34

    盧照琴陷猥褻少女羅生門 遭判刑10月
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播