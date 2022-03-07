曾捲澎恰恰自慰光碟案 盧照琴另猥褻少女遭判刑定讞

盧照琴。（資料照）

2022/03/07 11:19

〔記者溫于德／台北報導〕曾名列十大槍擊要犯、綽號「瘋琴」的盧照琴，曾捲入藝人澎恰恰自慰光碟恐嚇案，遭判刑2年4月，2009年7月獲假釋出獄，但他又被控2018年猥褻17歲少女小美（化名），法院一、二審均依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判他有期徒刑10月，最高法院駁回他的上訴定讞。

判決指，盧男與小美母親是男女朋友，2018年8月1日下午，盧男打電話約小美媽媽吃飯，小美跟著一起前往，晚間9時許，3人一同搭計程車前往桃園入住某汽車旅館。

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當晚11時許，盧男趁小美在廁所為媽媽清洗衣物時，竟從小美身後伸手進入上衣，小美嚇得質問「你要幹嘛？」仍遭盧男強行解開內衣猥褻胸部，並以下體磨蹭臀部。小美被害後逃離旅館。

小美後來更從媽媽手機微信對話發現，媽媽傳傳訊給盧男稱：「我那天是故意喝醉給你機會，為什麼你把她（小美）嚇跑」，之後她質問媽媽，媽媽稱︰「因很愛盧男，只能答應盧男這麼做」。

小美後來報案指控，因當時媽媽喝醉，有在路邊吐，她進旅館房間後，在廁所幫媽媽清理衣物時，盧男只穿內褲突從背後靠過來環抱，她被抱住無法掙脫，盧男伸手摸她胸部，她嚇一跳，手推拒絕。

但盧男否認犯行，卻被小美媽媽打臉，媽媽說，盧男曾提出要求與女兒上床，自己的佛堂因仰賴盧男資助，才會答應盧男要求。

嘉義地院、台南高分院依小美提出的媽媽簡訊、道歉信等，認為小美並未誣陷盧男，故未採信盧男辯詞，依法判刑10月，最高法院認為地院、高分院認事用法並無違誤，駁回盧男上訴定讞。

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