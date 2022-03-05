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    少女坐檯還給摸胸被警抓包 酒店媽媽桑慘了…

    苗栗縣1家酒店招攬了4名少女坐檯陪酒，其中1名少女還讓客人摸胸賺小費。示意圖，人物與新聞事件無關。（資料照）

    苗栗縣1家酒店招攬了4名少女坐檯陪酒，其中1名少女還讓客人摸胸賺小費。示意圖，人物與新聞事件無關。（資料照）

    2022/03/05 18:57

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣1家酒店招攬4名少女坐檯陪酒，其中1名少女還讓客人摸胸賺小費。苗栗地方法院依「兒童及少年性剝削防制條例」，於意圖營利而容留使少年為有對價之猥褻行為的部分，判處酒店負責人林姓女子2年徒刑，併科罰金5萬元；意圖營利容留使少年坐檯陪酒部分，各判5、4、4個月，應執行10個月，可易科罰金。此外，4名少女替她賺取的酒水、包廂費30萬餘元，列為犯罪所得，沒收並追徵其價額。

    判決書指出，林女去年透過LINE，以高薪引誘當時16歲的A女，以花名「歡歡」，去年4月7日至10日到店裡坐檯陪酒，支付每檯600元薪資，若有讓客人摸胸等，可再獲取客人直接加給的小費，A女期間共獲取2700元。

    林女又在Facebook網站刊登應徵廣告，招募並媒介、容留當時分別為16、17歲的少女B、C、D，以花名「庭庭」、「妞妞」、「莎莎」，去年4月初起在店內坐檯陪酒15、7、10天，期間均支付每檯600元薪資。

    警方接獲線報，經蒐證，去年7月間到酒店搜索，循線查獲林女犯行，將她依法送辦。林女於警詢、檢方偵查及法院審理時均坦承犯行，並已與被害人A女、C女、D女達成和解，但被害人B女的父親指稱，「林女都招攬未成年的孩子來陪酒，希望法院判重一點」。

    法官認林女違反「兒童及少年性剝削防制條例」，於意圖營利而容留使少年為有對價之猥褻行為部分，判刑2年，併科罰金5萬元；另意圖營利容留使少年坐檯陪酒，各處5、4、4個月，應執行10個月，可易科罰金。此外，4名少女替她賺取的酒水、包廂費30萬餘元，列為犯罪所得，沒收並追徵其價額。

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