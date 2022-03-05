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    富男友怕殺生拒簽墮胎 她拿了2900萬「帶球」嫁窮男友 6年後卻...

    高雄一名女子懷孕後想墮胎，「富男友」拒簽墮胎付2900萬，她拿錢改嫁「窮男友」。示意圖。（資料照）

    高雄一名女子懷孕後想墮胎，「富男友」拒簽墮胎付2900萬，她拿錢改嫁「窮男友」。示意圖。（資料照）

    2022/03/05 09:29

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕蕭姓女子懷孕不知孩子生父是誰，她想墮胎，經商的曾姓「富商」男友怕殺生不肯簽名，付了2900萬讓她安心養胎生產，蕭女拿到錢還是不想要孩子，再找張姓「上班族」男友幫忙簽名，張深愛蕭女，明知肚子裡的孩子不是他的，仍決定「接棒」，但孩子養了6年後反悔，提告要求曾女付他207萬代墊的扶養費和工作損失，但法官查出，張男婚後花的錢都是蕭女給他，判張男敗訴。

    判決指出，2014年12月，蕭女發現自己生理期一直沒來，檢查後發現自己懷孕，她直覺肚子裡的孩子是曾姓男友的種，但她又不想要孩子，於是請曾姓男友幫忙在墮胎同意書上簽名，曾男怕殺生，於是付了2900萬讓她安心養胎生產。

    蕭女拿到錢後，還是不想要肚子裡的孩子，於是她再找上張姓男友幫忙簽名，張勸說蕭女嫁給他，他會把小孩當自己的孩子養，蕭女深受感動決定嫁給他，蕭女也在結婚後半年順利生下孩子。

    不過，2020年7月，蕭、張感情生變協議離婚，張男認為自己為了照顧孩子不但辭掉工作，甚至還掏出積蓄養孩子，他估算這6年來，他花了45萬養小孩、工作損失186萬，七減八扣，他提告要求蕭女應付他207萬餘元。

    高雄地院審理時，蕭女則反駁張男指控，聲稱他原本在哥哥公司上班，後來跟哥哥吵架不想留在公司上班，才藉口要照顧小孩離職，小孩的生活費、保姆費都是她出的，張男婚後見她有錢，還一直索討買名牌包和車子，甚至她每月還滙2萬元給張男花用，她不認為張男有任何金錢上的付出和損失。

    法官根據蕭女提供的滙款單據、張男的帳戶交易明細等證明，認定蕭女在兩人婚姻期間，付出的費用遠大於張男所指稱的207萬元，因此認為張男沒有實質上的損失，判張男敗訴，可上訴。

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