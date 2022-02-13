獨家》聯手女友妹誆墮胎學妹不處理嬰靈會被殺 假解厄真性侵

蔡姓男子被控聯手女友妹誆墮胎學妹，若不收伏嬰靈會被殺分屍假解厄真性侵，2人分別判處重刑10年、8年6月。（情境照）

2022/02/13 23:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕蔡姓男子慫恿女友妹妹阿珠（化名）騙墮胎學妹小玲（化名），若嬰靈不收伏她會被殺分屍，親人會有重大車禍，蔡自稱神明附身與他做愛能排除嬰靈，小玲在恐懼中半推半就遭性侵，蔡男又稱汽旅地陰嬰靈才會出現，再將小玲騙到汽旅性侵，還誆做法傷身吐血，需和小玲、阿珠一起親密補陽氣，小玲事後感覺受騙報警，並搜出性愛影片，高雄地院審結判蔡男10年、阿珠8年6月徒刑。

判決指出，小玲懷孕在屏東某診所墮胎，前年2月向學姊阿珠吐露擔憂嬰靈等鬼神之事，阿珠誆稱姊姊的蔡姓男友專精命理、通靈，有能力為其消災解厄，蔡得知後透過阿珠邀約小玲到阿珠高雄住處，蔡男假裝神明附身，先以毛筆沾紅色液體往她身上畫符，並燃燒符咒，佯稱沒有處理好嬰靈，她會被殺害分屍，妹妹會有重大車禍、母親生病，令她恐懼，蔡提議若他擲出聖筊就幫小玲，結果真的擲出聖筊。

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被告蔡男要小玲把他當成老公，小孩（嬰靈）才會相信他是爸爸，他就可以做法把小孩收伏，要求做愛，嬰靈才會相信兩人親密關係，否則會一命換一命，在軟硬兼施下她被性侵；小玲想安撫被墮胎的小孩向嬰靈道歉，被告表示要到比較陰的地方，像是汽車旅館，她不疑有他一起前往，以為只是做法，蔡又要與他性愛，稱因小孩不相信兩人是夫妻，所以要做愛證明，且要她更淫蕩、更騷、更主動，全程還要用手機自拍，事後會刪除影片，小玲就這樣二度遭性侵。

蔡男又提出需和小玲、阿珠一起進行儀式，小玲猶豫，但阿珠竟向她抱怨為驅趕嬰靈，才配合他們二人進行三人儀式，蔡男則稱機會只有1次，還稱因被附身傷身吐血，努力幫她卻不領情，蔡誆稱需3人共同發生性交行為，將阿珠氣傳給小玲，才能解決問題，她同意三P，但儀式進行不久，他令阿珠出去靜坐，留2人在房內再度發生關係。

蔡男坦承發生關係但否認強制性交，辯稱小玲說體內還有墮胎後殘留的遺體，很擔心又不想看醫生，他介紹網路傳聞「發生性關係可讓身體內的遺體流的比較乾淨」，小玲同意和他發生關係，後來確實有流出來，並沒有強迫對方，阿珠表示當時蔡男告訴學妹這是坊間傳聞，學妹確實答應也沒有抗拒。

被害人指控遭性侵7或8次，但被告否認這麼多次，法官根據小玲、阿珠line對話「我真的很害怕，他跟我做愛三次，我很擔心」，認定3次性侵犯行，判處蔡男10年、阿珠8年6月有期徒刑，全案仍可上訴。

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