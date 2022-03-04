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    狼師5度性侵國一女 「彰化房思琪」15年後提告判2年

    周姓數學老師15年前利用補習機會，對未滿14歲國一女發生5次性行為，彰化地院依妨害自自主罪判處2年。（資料照）

    周姓數學老師15年前利用補習機會，對未滿14歲國一女發生5次性行為，彰化地院依妨害自自主罪判處2年。（資料照）

    2022/03/04 23:41

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化29歲女子就讀國中一年級時，經常到周姓數學老師開設的私人補習班補習，周男見女學生對愛情懵懂，竟伸出狼爪，對她又親又抱及5次性侵得逞，15年後女學生長大，決定勇敢站出來揭開這不倫的關係，並對狼師提告。法官審理，周男對14歲以下女子發生性行為，應處3年以上徒刑，不過周男坦承犯行也欲和解，犯後態度良好，判處2年。

    判決書指出，周男（43歲）是彰化某國中老師，也是被害人A女國中一年級時數學老師，每週三放學A女都到周男私設補習班補習，但從一年級下學期時，兩人關係卻出現異常親密，周男開始對A女又親又抱，並趁補習前，在補習班2樓房間與A女發生性行為。

    判決書指出，2006年2月至5月間，周男利用A女對其產生情愫，對愛情懵懂階段，竟起色心，對她擁抱親吻，進而愛撫口交、性交得逞5次。

    後來A女逐漸長大，對期身心發展階段身體遭受侵害一事，逐漸感到恐懼，心靈陰影也揮之不去，去年4月，她鼓起勇氣，透過人本教育基金會向母校檢舉周男、並報警提告，對此校方立即啟動校園性平事件處理調查，經確認事證明確，向彰化地檢署提告，依違反妨害性自主罪起訴。

    周男坦承犯罪，辯稱雖知悉A女當時未滿14歲，只是國中一年級的少女。但因長期相處而產生情愫，以致無法妥善疏導及抑制自身情慾，而鑄成大錯。他也辯稱願意面對錯誤，並表達想跟A女和解或進行修復式司法，不過，A女並不想跟狼師再見面，和解破裂。

    依法，周男觸犯《刑法》第227條第1項之對於未滿14歲之男女為性交者罪，該刑期得處3年以上10以下徒刑，且周男5次性侵A女時間密集，顯然是基於概括犯意，應加重其刑。

    法官審理認為，周男犯後態度良好，本案前無前科紀錄，也沒有證據顯示被告對稚齡者有犯案習性而具有高度惡性，加上被害人對於本案刑度表示，請法官依法判決即可等語，也審酌，周男行為時屬不該，但本案發生至查獲時已逾15年，依原訂刑期最低刑度3年仍稍嫌過重，於是依刑法第59條規定酌減其刑，判處2年徒刑。

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