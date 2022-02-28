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    首頁　>　社會

    有5個小孩還讓打工少女懷孕產子 超市老闆判賠70萬

    有5名子女的某超市張姓經營者，2019年間與15歲打工少女發生性行為，導致少女懷孕產下一子，少女與家長提訴求償，新北地院審理後判決張男賠償70萬元。（情境照）

    有5名子女的某超市張姓經營者，2019年間與15歲打工少女發生性行為，導致少女懷孕產下一子，少女與家長提訴求償，新北地院審理後判決張男賠償70萬元。（情境照）

    2022/02/28 13:05

    〔記者王定傳／新北報導〕有5名子女的某超市張姓經營者，2019年間與15歲打工少女發生性行為，導致少女懷孕產下一子，少女與家長提訴求償，新北地院審理後判決張男賠償70萬元，可上訴。

    少女與家長提訴指出，少女因打工而結識張男，2019年6月間，張男在他所承租位超市後方的鐵皮屋內，在未違反少女意願情形下，發生性行為，2020年4月間，少女突感腹痛並產下1子，家長才發現此事帶著少女驗傷並提訴，法院審理後判處張男10個月徒刑。

    少女與家長提訴指出，少女當時未滿16歲，正值青春年華及求學階段，心智尚未成熟，卻因張男所為產下男嬰，尚未成年即成為母親，除令她的身體、健康及貞操受到侵害，更有害於其將來身心的正常發展，且須面對人生重大轉變，未來須獨自扶養兩人非婚生子女長大，精神上必受有相當痛苦，不僅如此，張男犯後仍一再矢口否認犯行試圖卸責，甚至一再抹黑少女與其他男子有性行為，足見他毫無悔意，犯後態度不佳。

    少女與家長更指出，少女因此次事件受孕產下一子，於青春年華尚未長大成熟之際，即面對養兒育女之壓力，其父母須花費更多心力協助少女及其子之成長，須加倍付出更多心力撫育教導少女及其子，因此求償合計100萬元。

    對此，張男主張請求金額過高，亦非其能力所及，法官審理後判定張男明知少女未成年仍發生性行為，導致少女懷孕產子，侵害未少女貞操權及身體、健康權，少女父、母須花費更多心力協助少女及其子之成長，亦須加倍付出更多心力撫育教導，判賠合計70萬元，可上訴。

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