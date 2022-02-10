未婚領隊戀上14歲美少女致懷孕墮胎 二審改判9月

未婚領隊戀上14歲美少女，並與對方發生關係導致懷孕。示意圖。（情境照）

2022/02/10 15:14

〔記者楊國文／台北報導〕未婚的謝姓工程師前年擔任國小畢業旅行領隊時，認識1名小六美少女，竟展開追求並交往；謝男明知少女年僅14歲，竟與她性交10次，少女父親發現女兒懷孕，全案才爆發。士林地院視謝男10次犯行為「接續犯」，僅依「與14歲以上、未滿16歲少女性交罪」輕判5月，得易科罰金15萬元，檢方不服上訴，高等法院認定一審判決有誤，改依6個「與14歲以上、未滿16歲少女性交罪」，判他9月徒刑。

謝男任職太陽能工程師，不過，前年曾擔任旅行社領隊，因為擔任美少女秀秀（化名）國小畢業旅行的領隊而認識她，並被其姿色吸引，前年7月起對她展開追求而交往。

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謝男明知秀秀只有14歲，對性事懞懂無知，前年8月起至11月間的6天中，竟趁她的家中無人，在她住處、某國小停車場車內、高雄義大世界停車場車內、秀秀住處附近的停車場車內等處共10度性交，其中，有3天是連續做愛2次、3次、2次，另3天均做愛1次。

不久，秀秀不小心懷孕並孕吐，父親發現逼問後才吐露實情，家人怒告謝男性侵秀秀，並替她安排人工墮胎。謝男坦承知道秀秀只有14歲，並和她10度性交。

士林地院法官郭千瑄審理認為，謝男與未成年的秀秀交往並10度性交，考量犯罪時間接近、犯罪手法相同，應以「接續犯」論罪，不應視為數罪併罰，而謝男犯行對秀秀身心健全發展造成傷害，導致她懷孕並墮胎，不過謝男有意和秀秀及家人和解，因賠償金額談不攏而未能達成和解，輕判5月徒刑，可易科罰金15萬元。

檢方指控一審判決不當，上訴高等法院。高等法院合議庭審理認為，謝男和秀秀性交的6天中，其時間間隔數日至數週不等，且地點不同，為獨立的犯罪行為，一審判決確有不當，應分論併罰，因此今改依6個「與14歲以上、未滿16歲少女性交罪」，判他9月徒刑。

高院也指出，由於謝男所犯6罪中，每一罪最重本刑均為5年以下，分別僅判刑3至4月徒刑，且可易科罰金，其雖然被判處合併應執行刑9月徒刑，不得易科罰金，但得依刑法第41條規定向檢方申請易服社會勞動。此案可上訴。

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