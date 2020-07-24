月經晚來！19歲少女和男友沒做愛 驗孕6次全都中獎

美國26歲婦人表示，19歲那年發現自己在沒有性交的情況下懷孕5週，最後把孩子生下來。（歐新社檔案照）

2020-07-24 21:58:47

〔即時新聞／綜合報導〕外國1名26歲婦人已經擁有2個孩子，日前透過社群媒體講述她19歲那年還是處女之身時，在沒有性行為的情況下發現月經沒來，連續驗孕6次竟然呈現陽性反應，之後前往婦產科，也被證實懷孕5週。

根據《BuzzFeed》報導，美國麻薩諸塞州26歲婦人伊莎貝爾（Samantha Lynn Isabel）在「抖音」國際版指出，19歲那年某個月生理期未到，連續驗孕都發現呈現陽性反應，但她根本沒有嘗試過性交，對測試結果感到疑惑，求診於婦產科醫師詹妮弗·林肯（Jennifer Lincoln）後，醫師證實她的確懷有5週身孕。

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林肯醫師指出，沒有性交的懷孕並非不可能，而是一種相對罕見的情況，當情侶在愛撫時，一旦男性生殖器官碰到女性的生殖器官外部，或是指交時，手指上沾有些微精液，都有可能導致精子在天時、地利、人和之下進入女性子宮，進而使卵子受精而懷孕。

伊莎貝爾對此表示，當得知消息後心情相當鬱悶，甚至還兩度輟學、考慮將胎兒進行人工流產，但最終決定要生孩子，她說：「我只是感到緊張，怕無法給他（所需的）一切。」目前這個孩子已經5歲，而伊莎貝爾與當時的男友也還在一起，兩人現在還擁有另1個男嬰，下週即將滿1歲。

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