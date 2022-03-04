不爽托嬰中心幼兒吵 惡鄰「組合拳」揍負責人

謝姓男子不爽托嬰中心嬰幼兒哭鬧，在該中心下課時撞開大門嗆負責人「灣家」，並使出「組合拳」。（記者王捷翻攝）

2022/03/04 06:08

〔記者王捷／台南報導〕謝男子覺得隔壁托嬰中心小孩很吵，去年六月謝男在該中心休息時段，撞開大門與負責人理論，連續左鉤、上鉤「組合拳」往負責人臉上招呼，檢方以恐嚇、公然侮辱、傷害以及無故侵入住宅聲請簡易判決，豈料謝家丟2萬和解遭拒後，持續騷擾負責人及其家人，趁著嬰幼兒在消防演練時在托嬰中心門口咆哮，警方獲悉後表示，嬰幼兒的安全警方相當重視，將了解謝家是否有不法背景，且若有傷害嬰幼兒行將依法究辦。

托嬰中心業者在4年前立案，以一處集合透天厝設立托嬰中心，符合市府法規且加入準公托系統，該中心兩邊都有鄰居，業者也擔心嬰幼兒哭鬧，因此鋪設隔音、防撞棉，但是謝姓鄰居仍覺得嬰幼兒吵鬧，去年六月間，謝男等嬰幼兒下課返家後，找負責人理論，期間謝男情緒失控咆哮，撞開中心的大門，嗆負責人是否要「灣家（台語：打架之意）」接著謝男又找來家人，用三字經問候，並威脅負責人是不是「皮在癢」？

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負責人為與鄰居和平相處，表示自己會約束好女兒，但謝男仍不滿意，使出「組合拳」連擊毆打負責人，導致面部挫傷以及嘴角有一公分的撕裂傷，全案在獲報後已由檢方聲請簡易判決，但是即使進入司法程序，謝男仍沒有罷休，托嬰業者詢問律師，提出6萬元和解，但謝家只願意出2萬元，並不時騷擾負責人及其家人和老師，一直以門口監視器角度、聲音太吵為由，要求和解。

228連假前，托嬰中心在定期消防演練時，所有老師及嬰幼兒依規定須逃生至戶外安全區域集合五分鐘演練避難，鄰居疑似認為警報聲及嬰幼兒太吵，就站在托嬰中心門口，隔著落地窗瞪著托嬰中心內的幼兒及老師並咆哮，謝家的行為觸碰保護嬰幼兒安全的底線，因此向警方告知謝家的騷擾行為，業者指出，該中心一直提供優良的環境給嬰幼兒，也希望能與鄰居和平相處，很多事都選擇退讓並配合鄰居改善，但還是無法讓謝家滿意。

社團法人台南市嬰幼兒托育協會理事長劉上維指出，托嬰中心是保護孩子成長的機構，托育人員照顧幼兒、托嬰中心保護老師，也希望大眾可以給他們鼓勵，一起譴責暴力行為；警方獲悉指出，將視情況是否設立巡邏箱，暴力行為若影響到幼童，將依法究辦。

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