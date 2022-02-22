惡父買得來速亮槍耍流氓 被捕竟教唆4歲兒對警開槍

美國鹽湖城（Salt Lake City）一名27歲男子至麥當勞得來速消費時，與店員發生口角亮槍威脅，沒想到被報警逮捕後，竟教唆車上4歲幼兒向員警開槍，所幸最終員警只受輕傷，該男子當場被以虐待兒童重罪及以致命武器威脅逮捕。麥當勞得來速示意圖，非當事人。（法新社檔案照）

2022/02/22 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國鹽湖城（Salt Lake City）一名27歲男子至麥當勞得來速消費時，與店員發生口角亮槍威脅，沒想到被報警逮捕後，竟教唆車上4歲幼兒向員警開槍，所幸最終員警只受輕傷，該男子當場被以虐待兒童重罪及以致命武器威脅逮捕。

綜合外媒報導，美國猶他州鹽湖城27歲男子強森（Sadaat Johnson），至麥當勞得來速消費時，因不滿店員弄錯餐點而亮槍威脅，店員佯稱會幫他處理後馬上報警，不料強森竟在被警方逮捕後，教唆坐在後座的4歲兒子，對員警開槍。

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當時員警看到車窗伸出槍管，緊急將槍口撥開後，看見持槍者竟是幼童，急忙大叫「小孩！」警示同事不要開槍，而該名4歲幼童與3歲手足呆坐在後座，所幸員警最終只受輕微擦傷。

強森當場被依虐待兒童重罪、以危險致命武器威脅等罪嫌逮捕。對此，該轄區警長里維拉（Rosie Rivera）感嘆表示，這是令當地社區悲痛的一天，她執勤28年職涯中，從來沒見過教唆小朋友對警察開槍如此誇張的事情。

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