為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    惡父買得來速亮槍耍流氓 被捕竟教唆4歲兒對警開槍

    美國鹽湖城（Salt Lake City）一名27歲男子至麥當勞得來速消費時，與店員發生口角亮槍威脅，沒想到被報警逮捕後，竟教唆車上4歲幼兒向員警開槍，所幸最終員警只受輕傷，該男子當場被以虐待兒童重罪及以致命武器威脅逮捕。麥當勞得來速示意圖，非當事人。（法新社檔案照）

    美國鹽湖城（Salt Lake City）一名27歲男子至麥當勞得來速消費時，與店員發生口角亮槍威脅，沒想到被報警逮捕後，竟教唆車上4歲幼兒向員警開槍，所幸最終員警只受輕傷，該男子當場被以虐待兒童重罪及以致命武器威脅逮捕。麥當勞得來速示意圖，非當事人。（法新社檔案照）

    2022/02/22 23:41

    〔即時新聞／綜合報導〕美國鹽湖城（Salt Lake City）一名27歲男子至麥當勞得來速消費時，與店員發生口角亮槍威脅，沒想到被報警逮捕後，竟教唆車上4歲幼兒向員警開槍，所幸最終員警只受輕傷，該男子當場被以虐待兒童重罪及以致命武器威脅逮捕。

    綜合外媒報導，美國猶他州鹽湖城27歲男子強森（Sadaat Johnson），至麥當勞得來速消費時，因不滿店員弄錯餐點而亮槍威脅，店員佯稱會幫他處理後馬上報警，不料強森竟在被警方逮捕後，教唆坐在後座的4歲兒子，對員警開槍。

    當時員警看到車窗伸出槍管，緊急將槍口撥開後，看見持槍者竟是幼童，急忙大叫「小孩！」警示同事不要開槍，而該名4歲幼童與3歲手足呆坐在後座，所幸員警最終只受輕微擦傷。

    強森當場被依虐待兒童重罪、以危險致命武器威脅等罪嫌逮捕。對此，該轄區警長里維拉（Rosie Rivera）感嘆表示，這是令當地社區悲痛的一天，她執勤28年職涯中，從來沒見過教唆小朋友對警察開槍如此誇張的事情。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日前才潑紅漆 前時報鷹吳俊賢今早涉對友人住宅連開5槍洩憤
    2022/02/22 12:03

    日前才潑紅漆 前時報鷹吳俊賢今早涉對友人住宅連開5槍洩憤
    敢吃嗎？中國麥當勞開賣「香菜聖代」 網一吃驚呼：意外很搭
    2022/02/21 16:47

    敢吃嗎？中國麥當勞開賣「香菜聖代」 網一吃驚呼：意外很搭

    金鐘戲王 「薛仕凌」 吐露懷鄉之情
    「豬」事不吉 麥當勞恐換2名董事
    2022/02/21 15:50

    「豬」事不吉 麥當勞恐換2名董事
    麥當勞新款「隱藏神飲」？他一喝就愛上 網友激推：新版好喝
    2022/02/17 18:18

    麥當勞新款「隱藏神飲」？他一喝就愛上 網友激推：新版好喝

    肺阻塞患者染肺炎 病況恐急速惡化
    南港暗夜槍響！竹聯幫分子疑欠賭債 友被拐代出面遭轟12槍
    2022/02/13 06:12

    南港暗夜槍響！竹聯幫分子疑欠賭債 友被拐代出面遭轟12槍
    嚇傻！美國爺爺帶孫子磁鐵釣魚尋寶 從河裡吸起2把狙擊步槍
    2022/02/02 11:20

    嚇傻！美國爺爺帶孫子磁鐵釣魚尋寶 從河裡吸起2把狙擊步槍
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播