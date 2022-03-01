鬆一口氣！挖眼案嫌犯殺人未遂罪起訴 屏東地院裁定繼續羈押

屏檢依殺人未遂等罪起訴挖眼案楊嫌，屏東地院裁定繼續羈押。（資料照，讀者提供）

2022/03/01 16:05

〔記者李立法、羅欣貞／屏東報導〕屏東地檢署依殺人未遂等罪起訴高樹鄉挖眼案楊姓嫌犯，今天移審屏東地方法院後，法官認為楊男仍有再犯之虞，下午裁定繼續羈押楊男，地方聽到消息後都鬆了一口氣。

屏東縣政府列管在案的楊姓精神病患，去年9月間因不滿潘姓超商女店員提醒戴口罩防疫，竟暴怒衝進櫃台，痛毆柔弱的潘女，還壓制被害人，以手臂勒頸，再以手指猛力摳挖被害人雙眼，導致被害人左眼窩骨折及結膜受傷，並診斷出頭部蜘蛛網膜下腔出血。

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楊男暴行引起社會輿論撻伐，因在犯下挖眼案前，楊男去年6月間曾在高樹鄉一家早餐店，毆打並持菜刀砍傷與其母親曾有土地糾紛的范姓婦人，導致被害人頭部腦震盪及左側頸部、腹部被砍傷，所幸店家攔阻，被害人才保住性命。

楊男為社區不定時炸彈，持刀砍傷婦人後，又犯下震驚社會的挖眼暴行，當地村民集體至屏東縣政府抗議，要求將楊男強制送醫，別再放出來危害地方，屏東地檢署偵辦期間，以楊男有再犯之虞聲押獲准，全案日前偵結，檢察官認為楊男犯案當下具行為辨識能力，依殺人及重未遂罪提起公訴，移審地院後，法官裁定續押。

縣府社會處表示，潘姓被害人出院後，該處持續給予心理諮商9次，階段療程12次，將視其狀況持續進行；目前被害人每週仍要到長庚醫院回診，眼睛還有一些不舒服，仍在復原中，還沒有辦法上班，如果未來有需要，縣府都會全力給予協助。

高樹鄉新南村長張吉源表示，聽到楊姓嫌犯被起訴與續押，心中鬆了一口氣，村民也比較放心了，因為楊嫌若放出來，他的家人都已搬離，無人可管他，希望法律加以制裁，地方才能安心。

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