狠瞪鏡頭！屏東挖眼男出院 上車前竟比中指

楊嫌瞪眼。（讀者提供）

2021/11/04 17:54

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣患有精神疾病的楊姓男子9月下旬攻擊超商女店員，殘忍的「挖眼案」震警全台，經過超過5星期強制住院治療，楊嫌今天（4日）下午近3點由檢警從醫院解送地檢署，他走出醫院看到媒體鏡頭時，不時瞪眼，還比中指，被警方制止。

楊嫌是屏東縣衛生局列管的精神疾病患者，警方在案發當天依精神衛生法規定，將他強制送醫，在超過1個月的治療後，經評估精神、情緒穩定，楊嫌今天下午由檢警到醫院押解到地檢署。

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出院過程中，楊嫌先是平靜跟著警方準備步出醫院，不過快到門口時，他竟忽然喊尿急，警方只好帶他返回院內上廁所。走出醫院大門時，他發現有媒體守候，多次以眼神瞪向鏡頭，最後在上車之前冷不防比出中指手勢，員警見狀立刻把他的手撥下來，他才靜靜坐上了車。

由於楊男有暴力攻擊前科，今年6月30日社區也有阿嬤遭他用刀砍傷脖子，警方當時即將他強制送醫，8月中旬完成階段性治療後出院，不料9月又犯案，居民十分害怕；當時檢警就說，被告出院時若有羈押的理由及必要時，將依法向法院聲請羈押。今天檢警即向地院聲請預防性羈押。

楊嫌比中指。（讀者提供）

檢警解送楊嫌。（讀者提供）

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