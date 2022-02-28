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    首頁　>　社會

    別再說取締來陰的！ 永康警方公布「337」執法地圖

    永康警分局公佈「337」執法地圖。（圖由永康警分局提供）

    永康警分局公佈「337」執法地圖。（圖由永康警分局提供）

    2022/02/28 10:29

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕因應轄區重要路段與高危險易肇事處所，台南永康警分局除規劃重點巡邏勤務外，更結合科學儀器精準執法，來強化提升交通安全；選定13處執法關鍵處所，並繪製出「337」執法地圖，今天正式公布，讓民眾知道何處危險，進而「趨吉避凶」，更重要的是不會被開紅單，傷了荷包。

    永康分局交通組長葉敏旭說，「337」執法地圖是13處結合科技執法、固定與移動測速等模式來取締的地方，也就是「3處科技執法系統」、「3點固定桿照相」、「7個移動式測速照相」。

    3處科技執法系統位置在「中華路與中華1路」、「中華路與中山南路」，以及「中華路與中正南路」等，運用科學儀器，自動擷取違規行為，舉發製單。

    3點固定桿照相位置於「中華路與中華2路」、「中山北路與永大路」，以及「復興路與復興路26巷」等3個地方。

    7個移動式測速照相位置在「中正北路」、「中山北路」、「高速一街」、「高速二街」、「大灣東路」、「西勢路」與「王行路」等速度管理的路段。

    永康分局分析，車禍發生與駕駛技能的關係極小，9成以上是「認知與判斷錯誤」有關，每位駕駛人平均10年發生1次車禍。

    永康分局以開車52年為例，一生要不發生車禍的機率，幾乎不太可能，學習如何預測危險，以及防禦別人疏忽與過錯，相當重要，特地公布科學儀器精準執法地圖，讓民眾知道何處危險，進而避開，確保安全。

    永康分局長甘炎民強調，取締不是警方目的，而在於導正駕駛人用路觀念，養成守法習慣，希望駕駛人別超速，降低速度、減少事故發生。

    甘炎民也呼籲民眾要遵守交通規則，防制交通事故發生，減少生命與財產的損失，並提醒駕駛朋友，有事應提早出門，要有「晚到總比不到好」的觀念，行車不超速不趕路，依照號誌安全行駛。

    永康警分局公佈「337」執法地圖。（圖由永康警分局提供）

    永康警分局公佈「337」執法地圖。（圖由永康警分局提供）

    永康警分局公佈「337」執法地圖。（圖由永康警分局提供）

    永康警分局公佈「337」執法地圖。（圖由永康警分局提供）

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