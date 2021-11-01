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    7天已逮22大型車違規 台南永康這些路段「專案」取締

    台南永康警方加強大型車輛違規執法，7天來已取締22件，其中以未依規定申請路權為大宗。（民眾提供）

    台南永康警方加強大型車輛違規執法，7天來已取締22件，其中以未依規定申請路權為大宗。（民眾提供）

    2021/11/01 12:38

    〔記者萬于甄／台南報導〕台南永康、善化一帶因轄內傳產工廠多，大型車輛來往頻繁，且大車因體積大、車身重，在道路上行駛時，若車輛規格設備不符規定，未遵守道路標誌、標線及號誌等，相當危險，警方近期規劃加強各式大型車違規執法專案勤務，其中，永康警方7天來已取締共22件。

    永康警方表示，近來因開發建案激增，加上轄內傳產工廠也多，各式大型貨車在重要道路交通流量增大，為保障用路人安全，減少大型車造成之交通事故，自10月25日起至11月26日，為期1個月執行強化取締大型車違規勤務。

    其中，永康中華路、中正北路、永大路與中山南路、中山北路等，每天上午9點至12點、下午2點至5點都是大型車輛在路上行駛的高峰時間，永康警方由各派出所指派專人稽查，以現地攔檢、取締及教育的方式，教導大型車駕駛人相關法條及技巧，盼提升大型車交通品質。

    永康警方統計，上月25日至昨天，7天來取締大型車違規闖紅燈7件、未依規定申請路權11件、轉彎未依規定2件、無照駕駛1件及未依規定使用行車紀錄器1件等，共計22件，未來將持續於每週不定期規劃專案性取締勤務，並加強假日期間取締。

    另外，善化警方則配合交通警察大隊，利用具高機動性的「移動式地磅」，在大車經過的熱門路段市道178線、善化區光復路等機動攔查，避免砂石車及大型車超載及超速違規，專案期間也取締大型車超載1件。

    警方呼籲，大型車駕駛人務必保持良好的駕駛行為，善用大型車視野輔助系統，行近路口記得慢看停，行車時禁止有超速及超載等違規行為，共同為安全駕駛盡一份心力，才能減少交通事故的發生，維護其他用路人交通安全。

    善化警方利用移動式地磅，機動稽查避免大型車輛超載上路。（民眾提供）

    善化警方利用移動式地磅，機動稽查避免大型車輛超載上路。（民眾提供）

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