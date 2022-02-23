網紅報案後竟收員警寄送蓮霧 保二：依違反個資法懲處

正妹網紅「四毫米」近日收到先前幫忙受理報案的員警致贈蓮霧，讓她「覺得很困擾」。保二總隊表示，吳員個性較豪爽熱情，造成民眾誤解與困擾敬表歉意。（記者闕敬倫翻攝自臉書）

2022/02/23 20:19

〔記者闕敬倫／新北報導〕正妹網紅「四毫米」今在臉書發文指稱，她近日收到一箱包裹，循線查詢發現竟是先前幫她受理報案的保二總隊吳姓員警所寄，內容物為一箱蓮霧，讓她一度質疑員警有濫用職權的嫌疑，「覺得很困擾」。對此，內政部警政署保警第二總隊表示，吳員涉違反個資法，已獲當事人表示不予提告，但言行失檢影響警察形象，已依規定處分。

「四毫米」表示，她日前莫名其妙收到一箱包裹，上面電話和名字都是本名，私下只有家人知道她的住址，但家人並沒寄東西給她，之後照包裹寄送者資料去電詢問，沒想到竟是之前因網路照遭盜報案、幫她作筆錄的警員所寄送，「他...寄了一箱蓮霧給我...雖然他很好心...可是真的とても怖い（超級恐怖）...」。

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「四毫米」認為，該名員警可能是出於好意，但個資遭濫用「讓我覺得很困擾」，PO文一出隨即引起網友熱議，有人認為警方利用民眾報案個資是濫用職權，可以逕行提告；「四毫米」對此回覆說，她打算將蓮霧送給惜食中心或街友，將員警的好意分送給需要的人們，「福報也會迴向回去他身上，敬祝平安」。

針對員警疑似濫用民眾個資的爭議，保二總隊回應表示，吳員個性較豪爽熱情，過年後跟從配偶屏東娘家的果農友人捧場，購買蓮霧20餘箱分送同事及親友享用，也寄一箱與網紅民眾分享，並無推銷產品或其他惡意。

保二總隊聲稱，吳員不當使用報案民眾個資，涉嫌違反個資法，該法為告訴乃論罪，雖吳員已獲當事人表示不予提告，但言行失檢影響警察形象，本隊依警察獎懲標準懲處申誡處分，造成民眾誤解與困擾，本隊敬表歉意，將加強員警教育，以避免類似情況發生。

目前，「四毫米」已經撤除該篇貼文，下午也另發一篇貼文指出，這次事件她沒有要追究任何人的意思，只是當時腦袋一片混亂，所以在臉書跟親友討論該怎麼處理比較好。

「四毫米」還說，「不管是誰亂投稿新聞，還是誰未經我的許可亂發重製公開照片什麼的，我一定追究到底= =」。

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