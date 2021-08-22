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    男刑警不堪女線人盧報案 竟偽造受理紀錄安撫她

    楊姓員警為應付女線人，假裝勾選報案三聯單，並虛偽填表證明已受理，被懲戒法院判處降兩級改敘。（記者吳政峰攝）

    楊姓員警為應付女線人，假裝勾選報案三聯單，並虛偽填表證明已受理，被懲戒法院判處降兩級改敘。（記者吳政峰攝）

    2021/08/22 00:03

    〔記者吳政峰／台北報導〕台中市刑警大隊楊姓偵查佐在新竹任職時，吸收張姓女子做為線民，但張女精神狀況不佳，迫使楊員受不了而疏離。張女盛怒之下四處檢舉，還跟楊員報案，自稱遭到前男友恐嚇取財。楊員為了安撫，假裝勾選報案三聯單，並虛偽填表證明已受理，實則「攏係假」，觸犯公務員登載不實罪，被判刑1年2月，日前再因侵害政府信譽，降二級改敘。

    楊員2017年間結識張女，原把她當為線民，但她所提供的情資多無憑據且不可靠，常害楊員白忙一場，從未從中破獲任何犯罪，再加上張女情緒不穩，楊員承受不小壓力，決定疏遠並保持距離。張女察覺後暴怒，四處檢舉楊員，讓他不堪其擾。

    2018年間，張女打電話給楊員，稱遭到前男友恐嚇取財，但她前往台中市第六警分局市政派出所報案，櫃台卻不受理。楊員隨之打電話到市政派出所，確認張女確有前往，為了安撫她，楊員在「新竹市警察局刑事警察大隊受理各類案件紀錄」中虛偽填載各欄位。

    「依規定製作筆錄：再以通知書通知相關涉嫌人到案」、「依規函轉本案至台中市政府警察局第六分局續辦卓處」、在「通報時間」欄偽填「6月30日12時15分」，在「受通報單位」虛載「台中市第六分局育德派出所」，最後在「回結報摘要」欄假勾「開具報案三聯單」。沒做的事情楊員卻通通填入，還把本案紀錄表交給張女，假裝受理試圖了事。

    沒想到張女真的拿紀錄表跑到台中市警局，台中警查遍系統，都沒有張女的報案紀錄，楊員的荒唐舉止才曝光。台中地院依公務員登載不實文書罪，判楊員處1年2月，緩刑3年，向公庫支付10萬元確定。

    案子到了懲戒法院，楊員承認為了安撫張女才出此下策，希望輕判。合議庭認他的行為嚴重侵害政府信譽，日前判他降2級改敘，可上訴。

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