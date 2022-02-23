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    指控黃曉明及Angelababy偷電動單車未被受理 高雄男投訴員警

    鬧劇！高雄男指控黃曉明及Angelababy偷電動單車，警方不受理竟被投訴。圖為被檢舉的左營分局新莊派出所。（讀者提供）

    鬧劇！高雄男指控黃曉明及Angelababy偷電動單車，警方不受理竟被投訴。圖為被檢舉的左營分局新莊派出所。（讀者提供）

    2022/02/23 09:13

    〔記者洪定宏／高雄報導〕大年初五，年約60歲的王姓男子向警方報案，指控中國藝人黃曉明及Angelababy偷竊他的電動單車，因王男的陳述非事實，員警沒有受理，王男憤而投訴，督察組調查後，確認無疏失，還員警公道。

    高市警方指出，2月5日下午約1點，王男到左營分局新莊派出所報案，聲稱他的電動單車被中國藝人黃曉明及Angelababy竊取，並指Angelababy的中文姓名是「劉嘉玲」，更強調他曾跟Angelababy約好要去三民區聚餐，要求員警聯繫2人到案說明。

    由於Angelababy本名叫「楊穎」，黃曉明及Angelababy沒有入境台灣，遑論王男要約Angelababy聚餐，員警研判王男「不知所云」，陳述內容與事實不符，因此無法受理報案。

    王男見員警不願聯繫黃曉明及Angelababy到案，就以手機掃描值班台的「未完成報案QR-CODE」，發送簡訊至110勤務指揮中心投訴，隨即離去。

    左營分局督察組獲報調查，確認王男報案內容與事實不符，員警的處置沒有疏失。

    警方去年11月設置「未完成報案QR-CODE」，用意在防止員警吃案，民眾若認為員警不願受理報案，可掃描值班台前的QR-Code，發送簡訊向110勤務指揮中心反映，110就會通知幹部調查。

    「未完成報案QR-CODE」，用意在防止員警吃案。（讀者提供）

    「未完成報案QR-CODE」，用意在防止員警吃案。（讀者提供）

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