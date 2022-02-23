又渣又噁！已婚男偷吃被拆穿 冒名前女友訂情趣按摩棒慘了…

許姓已婚男不甘被分手，竟冒用前女友名義訂購情趣按摩棒，結果遭拆穿，彰化地院依偽造文書罪判處許男2月徒刑。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2022/02/23 05:45

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化32歲許姓男子瞞著已婚身分跟李女交往，後來被李女拆穿提出分手，許男心有不甘決定報復，竟故意假冒李女名義，上網訂購情趣按摩棒，要讓李女難堪，但商品未寄出就被李女識破，氣得提告。彰化地院審理，許男有意和解，但李女已感到心寒，果斷回絕，最後依偽造文書罪將許男判處2月徒刑。

判決書指出，許男隱瞞已婚身分，於2019年4月至12月與李女交往，後來被李女發現提分手，但許男持曾經偷拍李女赤裸上身與背部等照片，恐嚇要求繼續交往，否則就要將這些影像流出，李女因此提告，許男被依恐嚇危害安全罪共3罪，被判應執行拘役80日。

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許男遭判後不思反省，2021年3月，竟冒用李女名稱、手機號碼（實為李女姐姐所申請門號），與李女姊姊家住址等，上網訂購「香港炮機十段變頻伸縮加溫震動矽膠炮機」情趣按摩棒，翌日廠商確認訂單，寄發簡訊給李女姊妹，兩人才得知許男又在作怪，氣得提告對方偽造文書與妨害信用等罪。

法官審理，認為許男騷擾他人行為實不可取，不過未貶損告訴人信用被破壞，但冒用他人名義行為已構成偽造文書罪，雖然許男有意以金錢賠償，但雙方無法達成和解條件，審酌後量處以上其刑。

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