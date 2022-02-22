「我今天就是要打到疫苗」 高雄女混打BNT不成大鬧接種站GG了

孫姓女子想混打AZ+BNT被拒，竟大鬧接種站被送辦。（讀者提供）

2022/02/22 12:47

〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年10月30日，高雄展覽館為18歲以上未接種過的預約市民施打第1劑BNT疫苗，28歲孫姓女子提前預約前往接種時，因當時國內尚未接受混打，但她堅持混打AZ+BNT被拒，孫女竟當場情緒失控大鬧接種站，被高雄地院依妨害公務判拘20天。

判決指出，自稱在國外接種過AZ疫苗的孫女，得知高雄展覽館有幫民眾施打BNT，一心想要混打AZ+BNT的孫女，上網預約後，在預定接種日到館準備施打疫苗，被前鎮區衛生所長、護理師拒絕。

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由於當時國內尚未開放疫苗混打，孫女被拒後竟大為光火，一直高喊「我只是要打疫苗而已！」，她脫序的行為已防礙到其他民眾，員警勸其冷靜仍不聽，而且還咆哮辱罵「你們都是一堆垃圾，我今天就是要打到疫苗，你們憑什麼不讓我打」、「一堆垃圾」，因時間長達20多分鐘。

員警當場將她上銬依妨害公務罪送辦，高雄地院審理時，孫女拿出悔過書表達歉意，還說自己罹有雙向情緒障礙症，曾在澳洲及我國醫院接受相關治療，法官考量她身心狀況尚非良好且已有悔意，依法判拘20天，得易科罰金，可上訴。

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